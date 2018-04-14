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Заслуженный тренер Украины Сергей Корчинский в коме после нападения неизвестного
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Заслуженный тренер Украины Сергей Корчинский в коме после нападения неизвестного 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Как сообщают НикВести, Заслуженный тренер Украины Сергей Корчинский находится в коме вследствие черепно-мозговой травмы, которую получил в результате уличного конфликта в Николаеве.
По информации полиции, Корчинский вступил в словесную перепалку со случайным прохожим, которая переросла в драку. Предварительно установлено, что нападающий ударил потерпевшего, после чего тот ударился головой об асфальт и потерял сознание, а злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле.
Сергея Корчинского госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Следователями Ингульского отдела полиции открыто уголовное производство по признакам части 1 статьи 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение», что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Корчинский подготовил трёх участников Олимпийских игр. В 2013 году был признан лучшим тренером Всемирной серии бокса (WSB).
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