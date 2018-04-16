Заслуженный тренер Украины находится в коме после уличного инцидента 

Тренер сборной Украины по боксу на Олимпиаде-2008 Сергей Корчинский попал в реанимацию после уличной драки, сообщают «Николаевские новости». Он пострадал после уличного конфликта со случайным прохожим. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой Корчинский ударился головой об асфальт. Состояние заслуженного тренера страны оценивается как стабильное. Сейчас он находится в медикаментозной коме.
Среди воспитанников Корчинского — первый номер рейтинга IBF в среднем весе Сергей Деревянченко.