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Заслуженный тренер Украины находится в коме после уличного инцидента
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Заслуженный тренер Украины находится в коме после уличного инцидента 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Vringe.com
Тренер сборной Украины по боксу на Олимпиаде-2008 Сергей Корчинский попал в реанимацию после уличной драки, сообщают «Николаевские новости». Он пострадал после уличного конфликта со случайным прохожим. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой Корчинский ударился головой об асфальт. Состояние заслуженного тренера страны оценивается как стабильное. Сейчас он находится в медикаментозной коме.
Среди воспитанников Корчинского — первый номер рейтинга IBF в среднем весе Сергей Деревянченко.
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