4 года АТО — античеловечной террористической операции против Донбасса

Сегодня исполнилось ровно 4 года с того дня, когда преступная прозападная хунта в Киеве начала войну против народа Донбасса, не пожелавшего признать бандеровскую русофобскую власть самозванцев. За эти годы только по официальным данным и только мирных жителей было убито почти 6 тысяч человек. Как заявляют в ДНР и ЛНР, число погибших от рук прозападных карателей мирных жителей в 2014 году на территории Донбасса, ныне подконтрольной режиму Порошенко, подсчитать крайне сложно. К ним надо прибавить и тысячи погибших защитников Новороссии, как из числа жителей Донбасса, так и приехавших добровольцами из России

Так уж устроено современное информационное общество, что обсуждают и сопереживают в основном тому, что показывают по центральным телеканалам, или что попадает в топы новостей в поисковиках интернета. Вот сегодня все мировые СМИ наполнены сообщениями об ударе по Сирии . В результате этого «мощнейшего» удара пострадало трое сирийцев. Да, это тоже преступление «западной коалиции». Но много ли шума и переживаний было 11 апреля, когда в очередной раз подверглись жёсткому обстрелу мирные кварталы Донецка , в результате чего было тоже ранено трое мирных жителей, в том числе многодетная мать? А многие ли возмутились, что 12 апреля в посёлке Зайцево (ДНР), был обстрелян автобус, и погиб военный, спасавший ехавших в автобусе детей? И нет конца этим обстрелам и смертям. Да и сегодня, 14 апреля точно так же били прозападные украинские каратели всё по тому же многострадальному Зайцево и другим населённым пунктам ДНР и ЛНР.

Каждый раз, когда я возвращаюсь из зоны боевых действий в Донбассе, меня буквально трясёт от того, в каких условиях живут там мирные жители. И за военных, многие из которых совсем молодые ребята, сердце не спокойно. Многие в Донбассе уже не знают, во что верить.

В этих условиях российское общество не должно впадать в равнодушие, и соглашаться с центральными телеканалами, которые в основном освещают тупиковый «минский процесс», практически не рассказывая, что происходит на самом деле на линии фронта в Донбассе. Неслучайно последнее «пасхальное перемирие» оказалось самым провальных из всех прежних «перемирий» — интенсивность обстрелов со стороны ВСУ только возросла.

Так давайте всё же в России не забывать о наших соотечественниках, которых так горячо многие поддерживали в 2014 году, когда на телеканалах не было ещё табуировано слово Новороссия. Давайте напоминать власти, что в 2014 году она повторяла лозунг «Своих не бросаем», а до сих пор даже не выдаёт российские паспорта всем, кто этого хочет в Донбассе. Давайте не будем уподобляться непоследовательной и нередко лицемерной власти.

Сегодня 14 апреля клуб «Словороссия» при информационной поддержке «Свободной прессы» организовал серию одиночных пикетов в центре Москвы у здания украинского посольства. Акция носила символичное название «Равнодушие страшней снарядов», Под надуманным предлогом трусливые чиновники ЦАО Москвы отказали организаторам в проведении массового пикета, но помешать проявить активистам гражданскую позицию они не смогли. Кстати, все они не раз бывали в Донбассе в качестве волонтёров.

— Уже четыре года продолжается война на Донбассе, спрятанная украинскими властями за названием АТО. Конечно, это никакая не борьба с террористами, это борьба с народом Донбасса, призванная изгнать его со своей земли, запретить ему быть частью большого русского мира, лишить его исторической памяти, — говорит поэт и блогер Григорий Шувалов. — Как русский человек, я не могу закрывать глаза на ежедневные страдания Донбасса. К сожалению, сегодня в нашем обществе возникла некая успокоенность, уверенность в том, что проблему Донбасса должны решать политики. Но, как мы видим, все договоренности с Украиной действуют только на бумаге. Я пришёл к посольству Украины в Москве, чтобы указать властям Украины на преступность их действий и напомнить, что немало граждан России поддерживают жителей Донбасса и будут им помогать в их справедливой борьбе. Народ Донбасса сделал свой выбор в пользу России, и Украине придется это признать. Точно так же придётся признать это и российской власти.

— Глубоко символично, что в четвёртую годовщину начала карательной операции против республик Донбасса был совершён ракетный удар по Сирии, — говорит поэт и публицист Алексей Шорохов . — Это было сделано хозяевами киевских властей, которые и давали отмашку на начало так называемой «АТО». Я считаю, что в мире вообще мало случайного. А значит, такое совпадение только подтверждает, что всему миру хотят навязать новое античеловеческое устройство. Мы должны в меру сил противостоять этому хотя бы вот таким способом — выражением поддержки соотечественникам в Донбассе.