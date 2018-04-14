В Киеве открылась международная конференция-выставка солнечной энергетики CISOLAR 2018

Киев, 13 апреля / Синьхуа / — 12 апреля в столице Украины начала работу масштабная международная конференция-выставка CISOLAR 2018, посвященная индустрии солнечной энергетики в Центральной и Восточной Европе.

Греции, Германии, Словении, Эстонии, Литвы, Беларуси, Сингапура. В конференции принимают участие более 400 делегатов из 38 стран, а также более 60 экспертов из 19 стран. Среди них руководители ассоциаций солнечной энергетики из Польши Иордании , Индии, Казахстана

На выставке представлена ​​продукция и сервисы свыше 70 известных международных производителей и украинских компаний.

Киев, 13 апреля /Синьхуа/ — 12 апреля в столице Украины начала работу масштабная международная конференция-выставка CISOLAR 2018, посвященная индустрии солнечной энергетики в Центральной и Восточной Европе.

В конференции принимают участие более 400 делегатов из 38 стран, а также более 60 экспертов из 19 стран. Среди них руководители ассоциаций солнечной энергетики из Польши, Греции, Германии, Словении, Эстонии, Литвы, Беларуси, Иордании, Индии, Казахстана, Сингапура.

На выставке представлена ​​продукция и сервисы свыше 70 известных международных производителей и украинских компаний.

Киев, 13 апреля /Синьхуа/ — 12 апреля в столице Украины начала работу масштабная международная конференция-выставка CISOLAR 2018, посвященная индустрии солнечной энергетики в Центральной и Восточной Европе.

В конференции принимают участие более 400 делегатов из 38 стран, а также более 60 экспертов из 19 стран. Среди них руководители ассоциаций солнечной энергетики из Польши, Греции, Германии, Словении, Эстонии, Литвы, Беларуси, Иордании, Индии, Казахстана, Сингапура.

На выставке представлена ​​продукция и сервисы свыше 70 известных международных производителей и украинских компаний.

Киев, 13 апреля /Синьхуа/ — 12 апреля в столице Украины начала работу масштабная международная конференция-выставка CISOLAR 2018, посвященная индустрии солнечной энергетики в Центральной и Восточной Европе.

В конференции принимают участие более 400 делегатов из 38 стран, а также более 60 экспертов из 19 стран. Среди них руководители ассоциаций солнечной энергетики из Польши, Греции, Германии, Словении, Эстонии, Литвы, Беларуси, Иордании, Индии, Казахстана, Сингапура.

На выставке представлена ​​продукция и сервисы свыше 70 известных международных производителей и украинских компаний.

Киев, 13 апреля /Синьхуа/ — 12 апреля в столице Украины начала работу масштабная международная конференция-выставка CISOLAR 2018, посвященная индустрии солнечной энергетики в Центральной и Восточной Европе.

В конференции принимают участие более 400 делегатов из 38 стран, а также более 60 экспертов из 19 стран. Среди них руководители ассоциаций солнечной энергетики из Польши, Греции, Германии, Словении, Эстонии, Литвы, Беларуси, Иордании, Индии, Казахстана, Сингапура.

На выставке представлена ​​продукция и сервисы свыше 70 известных международных производителей и украинских компаний.

Киев, 13 апреля /Синьхуа/ — 12 апреля в столице Украины начала работу масштабная международная конференция-выставка CISOLAR 2018, посвященная индустрии солнечной энергетики в Центральной и Восточной Европе.

В конференции принимают участие более 400 делегатов из 38 стран, а также более 60 экспертов из 19 стран. Среди них руководители ассоциаций солнечной энергетики из Польши, Греции, Германии, Словении, Эстонии, Литвы, Беларуси, Иордании, Индии, Казахстана, Сингапура.

На выставке представлена ​​продукция и сервисы свыше 70 известных международных производителей и украинских компаний.

Киев, 13 апреля /Синьхуа/ — 12 апреля в столице Украины начала работу масштабная международная конференция-выставка CISOLAR 2018, посвященная индустрии солнечной энергетики в Центральной и Восточной Европе.

В конференции принимают участие более 400 делегатов из 38 стран, а также более 60 экспертов из 19 стран. Среди них руководители ассоциаций солнечной энергетики из Польши, Греции, Германии, Словении, Эстонии, Литвы, Беларуси, Иордании, Индии, Казахстана, Сингапура.

На выставке представлена ​​продукция и сервисы свыше 70 известных международных производителей и украинских компаний.