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В Киеве открылась международная конференция-выставка солнечной энергетики CISOLAR 2018
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В Киеве открылась международная конференция-выставка солнечной энергетики CISOLAR 2018 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Киев, 13 апреля /Синьхуа/ — 12 апреля в столице Украины начала работу масштабная международная конференция-выставка CISOLAR 2018, посвященная индустрии солнечной энергетики в Центральной и Восточной Европе.
В конференции принимают участие более 400 делегатов из 38 стран, а также более 60 экспертов из 19 стран. Среди них руководители ассоциаций солнечной энергетики из Польши, Греции, Германии, Словении, Эстонии, Литвы, Беларуси, Иордании, Индии, Казахстана, Сингапура.
На выставке представлена ​​продукция и сервисы свыше 70 известных международных производителей и украинских компаний.
Киев, 13 апреля /Синьхуа/ — 12 апреля в столице Украины начала работу масштабная международная конференция-выставка CISOLAR 2018, посвященная индустрии солнечной энергетики в Центральной и Восточной Европе.
В конференции принимают участие более 400 делегатов из 38 стран, а также более 60 экспертов из 19 стран. Среди них руководители ассоциаций солнечной энергетики из Польши, Греции, Германии, Словении, Эстонии, Литвы, Беларуси, Иордании, Индии, Казахстана, Сингапура.
На выставке представлена ​​продукция и сервисы свыше 70 известных международных производителей и украинских компаний.
Киев, 13 апреля /Синьхуа/ — 12 апреля в столице Украины начала работу масштабная международная конференция-выставка CISOLAR 2018, посвященная индустрии солнечной энергетики в Центральной и Восточной Европе.
В конференции принимают участие более 400 делегатов из 38 стран, а также более 60 экспертов из 19 стран. Среди них руководители ассоциаций солнечной энергетики из Польши, Греции, Германии, Словении, Эстонии, Литвы, Беларуси, Иордании, Индии, Казахстана, Сингапура.
На выставке представлена ​​продукция и сервисы свыше 70 известных международных производителей и украинских компаний.
Киев, 13 апреля /Синьхуа/ — 12 апреля в столице Украины начала работу масштабная международная конференция-выставка CISOLAR 2018, посвященная индустрии солнечной энергетики в Центральной и Восточной Европе.
В конференции принимают участие более 400 делегатов из 38 стран, а также более 60 экспертов из 19 стран. Среди них руководители ассоциаций солнечной энергетики из Польши, Греции, Германии, Словении, Эстонии, Литвы, Беларуси, Иордании, Индии, Казахстана, Сингапура.
На выставке представлена ​​продукция и сервисы свыше 70 известных международных производителей и украинских компаний.
Киев, 13 апреля /Синьхуа/ — 12 апреля в столице Украины начала работу масштабная международная конференция-выставка CISOLAR 2018, посвященная индустрии солнечной энергетики в Центральной и Восточной Европе.
В конференции принимают участие более 400 делегатов из 38 стран, а также более 60 экспертов из 19 стран. Среди них руководители ассоциаций солнечной энергетики из Польши, Греции, Германии, Словении, Эстонии, Литвы, Беларуси, Иордании, Индии, Казахстана, Сингапура.
На выставке представлена ​​продукция и сервисы свыше 70 известных международных производителей и украинских компаний.
Киев, 13 апреля /Синьхуа/ — 12 апреля в столице Украины начала работу масштабная международная конференция-выставка CISOLAR 2018, посвященная индустрии солнечной энергетики в Центральной и Восточной Европе.
В конференции принимают участие более 400 делегатов из 38 стран, а также более 60 экспертов из 19 стран. Среди них руководители ассоциаций солнечной энергетики из Польши, Греции, Германии, Словении, Эстонии, Литвы, Беларуси, Иордании, Индии, Казахстана, Сингапура.
На выставке представлена ​​продукция и сервисы свыше 70 известных международных производителей и украинских компаний.
Киев, 13 апреля /Синьхуа/ — 12 апреля в столице Украины начала работу масштабная международная конференция-выставка CISOLAR 2018, посвященная индустрии солнечной энергетики в Центральной и Восточной Европе.
В конференции принимают участие более 400 делегатов из 38 стран, а также более 60 экспертов из 19 стран. Среди них руководители ассоциаций солнечной энергетики из Польши, Греции, Германии, Словении, Эстонии, Литвы, Беларуси, Иордании, Индии, Казахстана, Сингапура.
На выставке представлена ​​продукция и сервисы свыше 70 известных международных производителей и украинских компаний.
ИА Синьхуа: последние новости
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