Украинские пограничники задержали россиянина

В одесском международном аэропорту задержали россиянина, уличенного в использовании поддельных документов. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

"Воспользоваться поддельным паспортом пытался гражданин России, который прибыл рейсом "Стамбул — Одесса", — сообщает ведомство.

Украинские правоохранители обнаружили, что мужчина воспользовался поддельным паспортом, и привлекли его к административной ответственности. Ему также запретили въезд на Украину в течение трех лет.

Ранее в Харьковской области задержали россиянина за незаконное пересечение границы.