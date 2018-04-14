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Украинские пограничники задержали россиянина
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Украинские пограничники задержали россиянина 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В одесском международном аэропорту задержали россиянина, уличенного в использовании поддельных документов. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.
"Воспользоваться поддельным паспортом пытался гражданин России, который прибыл рейсом "Стамбул — Одесса", — сообщает ведомство.
Украинские правоохранители обнаружили, что мужчина воспользовался поддельным паспортом, и привлекли его к административной ответственности. Ему также запретили въезд на Украину в течение трех лет.
Ранее в Харьковской области задержали россиянина за незаконное пересечение границы.
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