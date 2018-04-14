Встреча на берегу Женевского озера: как Коломойский готовится убрать Порошенко с президентского кресла

Об этом свидетельствует их встреча, прошедшая 26 марта в женевском ресторане отеля «Four Seasons», о которой недавно рассказали журналисты проекта «Радио Свобода» под названием «Схемы».

Угроза для Порошенко

Геннадий Боголюбов и Встреча олигархов с человеком, входившим ранее в ближайшее окружение президента Порошенко , длилась более двух часов, после чего они вместе вышли из ресторана. «Без всякой охраны Игорь Коломойский Борис Ложкин прогуливаются вдоль Женевского озера», — сообщает издание. По версии журналистов, предметом обсуждения могла быть попытка урегулирования конфликта между бывшим губернатором Днепропетровщины и главой государства, поскольку последний заинтересован в поддержке лояльных Коломойскому СМИ в преддверии выборов. Сам же Ложкин подобное предположение отрицал, утверждая, что никаких переговоров по поручению Порошенко не вел, а встреча имела частный характер.

Информацию о встрече подтвердил и сам Коломойский. По его словам, экс-глава АП приезжал к Геннадию Боголюбову. «Они — давние друзья. Кроме того, были партнерами. У них есть что обсуждать и о чем разговаривать. Я присоединился к ним, когда они пошли ужинать. Конечно, говорили об украинских реалиях, о политике говорили, о перспективах, о том, что Петр Алексеевич никогда не будет президентом больше. Ложкин рассказывал, как бегут все от Петра Алексеевича Порошенко, как уже думают, как от него как можно быстрее спрятаться, как бы не остаться на этом корабле и не врезаться в этот айсберг», — сообщил бывший владелец «Приватбанка».

Он также подчеркнул, что в ближайшее время не намерен возвращаться в Украину , поскольку боится, что на него подадут в суд за ситуацию с «ПриватБанком» и он уже не сможет покинуть территорию страны. Тем не менее, подобное громкое заявление явно говорит о том, что Коломойский явно не намерен просто сидеть, сложа руки. Интриге тезису о невозможности второго срока Порошенко придает и то, что никто из украинских олигархов ранее не говорил подобных слов в отношении любого главы украинского государства, в том числе Януковича в решающие дни Майдана.

Как Коломойский из союзника президента стал его врагом

Отношения Коломойского с Порошенко развивались крайне противоречиво. В 2014 — начале 2015 года они были верными союзниками. Коломойский, заняв должность губернатора Днепропетровской области и, имея влияние на сопредельные регионы, выступил в качестве «душителя» «антимайданных» протестов на юго-востоке Украины, спонсируя националистические добровольческие батальоны на Донбассе и ультраправые группы, развязавшие террор против несогласных. Он немалую лепту в стабилизацию действующей киевской власти в целом и президента Порошенко в частности. Но после этого владелец группы «Приват» перестал быть нужным президенту и тот, используя госаппарат, стал вытеснять Коломойского из политической и экономической жизни страны. В мае 2015 Игорь Валерьевич был уволен с поста губернатора. Вслед за этим его лишили контроля над государственной компанией «Укртранснафта» (оператор нефтепроводов Украины) путем замены менеджмента. Ранее благодаря контролю над этой структурой днепропетровский олигарх получал немалые доходы, качая выкупленную у государственной компании «Укрнафта» нефть по заниженной цене на принадлежащий ему Кременчугский НПЗ, а затем продавая ее по рыночной стоимости. Но после удаления его людей из руководства «Укртранснафты» стоимость прокачки нефти выросла в семь раз, и канал получения большой прибыли был перекрыт.

Еще более существенным ударом по Коломойскому стала национализация «Приватбанка», предпринятая в конце 2016 года. Изначально Порошенко обещал ему в обмен на добровольную сдачу банка возможность беспрепятственно вывести свои активы без предъявления претензий со стороны государства, а также расширение его влияния в стратегической для Украины Одесской области путем назначения лояльного ему Максима Степанова . Однако данное обещание было нарушено, ибо бывших владельцев «Приватбанка» глава НБУ Валерия Гонтарева обвинила в мошеннических схемах, с помощью которых в оффшоры было выведено около 6 млд долларов. В свою очередь, те сетовали на то, что государство отняло банк с помощью принуждения. Позже судебное разбирательство по данному поводу имело место не только в Украине, но и в суде Лондона, где руководители национализированного учреждения добились ареста ряда активов Коломойского и Боголюбова. После потери «Приватбанка» Коломойский покинул страну, понимая, что его «кинули» и возможно может наступить не только политическая, но и юридическая ответственность.

Важнейшим активом, остающимся в руках днепропетровского олигарха, является телеканал 1+1. Он оказывал и продолжает оказывать немалое влияние на политические симпатии граждан Украины. По итогам 2017 года канал имеет второй рейтинг в стране в целом, в том числе пользуется наибольшей популярностью среди возрастной аудитории от 25 до 45 лет в городах с населением более 50 тыс. человек. До последнего времени в отношении Порошенко 1+1 был нейтральным либо умеренно положительным, однако тенденция постепенно смещается в сторону критики. Так, в марте этого года «плюсы» показали любопытное интервью с беглым депутатом Александром Онищенко , известного своими разоблачениями Порошенко в коррупции. По словам политика, суть конфликта в том, что президент потребовал от Коломойского 50% прибыли от его бизнеса. Последний, естественно, отказался платить, сочтя подобные инициативы наглостью. Учитывая свои заслуги в укреплении режима, олигарх надеялся, что вымогать денег у него не будут, но просчитался.

«Порошенко говорит, что они борются с олигархом. Нет. Это все не так. Он это все затеял, потому что Коломойский отказался ему отдавать 50%. У него своя заинтересованность. Коломойский понимает, что партнерство Порошенко заключается в 50% сначала, но потом придется отдать все. Это не Янукович, который, хоть как-то держал слово. Он был человеком, что живет по понятиям. То есть если сказал — делал. А здесь у Порошенко главная задача развести. То есть пойти в отношение, загрузить, а потом кинуть. Ему уже никто не верит», — рассказал Онищенко.

Альянс Коломойского и Ложкина — политическая могила для Порошенко

Считается, что экс-губернатор Днепропетровской области был одним из спонсоров «Михо-майдана», организованного бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили и его политической силой. В итоге добиться импичмента Порошенко с помощью организованного по «майданным» технологиям протеста не получилось. Но, потерпев локальное фиаско, Коломойский вовсе не сдался, а всего лишь изменил тактику. Теперь он намерен сделать акцент на кампании по дискредитации гаранта Конституции в СМИ, как это уже однажды было успешно проделано с Януковичем. В этом ему может оказать помощь Борис Ложкин, который, по словам олигарха, «уже не является ближайшим окружением президента Порошенко» и «пытается дистанцироваться от этого окружения». Ложкин известен тем, что наладил для постмайданной Украины пропагандистскую машину и создал армию порохоботов, поддерживающих и прославляющих власть Майдана, а также набрасывающихся на любого противника «европейских реформ», евроинтеграции и люстрации. Правда, после выполнения данной миссии, президент избавился от своего помощника после скандальной истории с темными схемами при продаже Украинского медиа холдинга (UMH Group) Сергею Курченко : в 2016 году журналисты телеканала «Al Jazeera»утверждали, что не менее трети средств, полученных Ложкиным в оплату сделки, имели незаконное происхождение, а Порошенко, будучи акционером компании в день продажи, получил свою выгоду от нее. Из главы Администрации президента Ложкин превратился лишь в малозначимого секретаря Национального инвестиционного совета, а в феврале этого года был уволен и с этой должности. Поэтому на сегодняшний день какие-либо обязательства у экс-чиновника перед Порошенко отсутствуют, а желание дистанцироваться ведет в лагерь его противников. Из создателей культа личности президента Ложкин, в случае альянса с Коломойским может легко превратиться в его могильщика.

По мнению политолога Руслана Бортника, днепропетровский олигарх дает сигнал другим влиятельным финансово-промышленным группам, что не следует делать ставку на действующего президента. Но тот этого так просто не оставит и стоит ожидать новых атак на бизнес Коломойского.

«Цель — вызвать кризис внутри команды президента и намекнуть другим ФПГ не поддерживать Порошенко в новой кампании. Коломойский по-прежнему считает, что президент не выполнил договоренности, заключенные в момент его ухода из Днепропетровской ОГА. А значит война между ними, то затухающая, то вспыхивающая вновь, продолжается», — отметил Бортник.

В свою очередь, находящийся за границей депутат Верховной Рады Александр Онищенко полагает, что слова Коломойского о не избрании Порошенко на второй срок вполне реалистичны, поскольку многие соратники президента активно бегут от него. И женевская встреча — лишь верхушка айсберга.

«Порошенко становится токсичным уже даже для его первого круга. Всем все уже понятно. Никто за «хромую утку» расписываться не желает. А жизнь ведь и после девятнадцатого года продолжится. И те, кто наверху и рядом с первым телом сейчас, не хотят продолжать эту жизнь — единственную и такую ценную — на зоне. Поэтому, сейчас аккуратно и с затравленным видом присматриваются, куда можно приземлиться. Еще через несколько месяцев начнут от Него бежать уже с повизгиваниями. А накануне выборов начнутся каминг-ауты на тему «как я оказался рядом с Порошенко». Уже скоро на всех экранах страны», — написал Онищенко на Facebook.