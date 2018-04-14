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Госпогранслужба Украины заявила о задержании россиянина с поддельным паспортом
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Госпогранслужба Украины заявила о задержании россиянина с поддельным паспортом 

RT на русском 57 минут назад
Фото: RT на русском
В международном аэропорту Одессы был задержан россиянин, у которого при себе был загранпаспорт с признаками подделки. Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
«Воспользоваться поддельным паспортом пытался гражданин России, который прибыл рейсом «Стамбул — Одесса», — говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители во время проверки нашли такие признаки подделки документа, как «повторное наклеивание защитной ламинированной плёнки», «перепрошивка документа» и «изменение некоторых сроков действия»
В результате россиянина привлекли к административной ответственности и запретили ему въезд на Украину в течение трёх лет.
Ранее на Украине задержали гражданина России за незаконное пересечение границы.
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