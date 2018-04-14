Что русские переняли у украинцев

«Навеки с Россией , навеки с русским народом!» — под таким лозунгом проходило присоединение Украины к России в XVII веке. Более трех веков мы были вместе, и две нации не могли не влиять друг на друга. Что же дала украинская культура русской?

Наука, образование, культура

Украинцы часто говорят о том, что они «европеизировали

» Россию. Отчасти это действительно так. На Украине существовали давние традиции образования и книгопечатания. Острожская и Киево-Могилянска

я Академия славились как центры наук и высшего образования.

После присоединения Левобережной Украины к России в 1654 году при дворе Алексея Михайловича украинские культура и образование стали пользоваться значительной популярностью. Выпускники Киево-Могилянско

й академии Симеон Полоцкий, Епифаний Славенецький, Феодосий Сафонович оказали активное влияние на становление московской культуры: способствовали зарождению российских театральных и литературных традиций, традиций хорового пения.

Так как выходцы из Украины свободно владели греческим, латынью, немецким, французским и многими другими языками, их охотно приглашали в качестве преподавателей в российские учебные заведения, много украинцев служили в российских посольствах в Европе.

Россия позаимствовала у Украины и «византийские» традиции в области архитектуры. Многие православные храмы на Руси строились по образцу Софии Киевской. Все русские соборы, подобно ей, украшались мозаичными панно, фресками, мраморными капителями, шиферными резными плитами…

Танцы и песни

В украинской культуре значительное место занимали народный фольклор и традиции. Народные думы, песни, танцы, декоративно-прик

ладное искусство восходили еще к культуре Киевской Руси. Эти традиции охотно перенимали и русские. На Руси всегда было модно танцевать украинские танцы (например, гопак), петь песни на «мове».

Мода и прически

Русским быстро пришлась по нраву традиционная украинская одежда — например, вышитые рубашки (вышиванки). Кстати, в украинском фольклоре вышивка на рубашке играла роль защиты от злых духов. В орнаментах русской одежды также нередко использовались защитные мотивы.

Что же касается причесок, то так называемый оселедец у русских мужчин так и не прижился, в отличие от стрижки «под макитру» («под горшок»).

Украинцы не носили бород, только усы. В конечном итоге традиция стрижки бород укоренилась и в России, по крайней мере среди представителей высшего сословия. Этому, правда, способствовали и реформы, проводимые Петром I, лично сбривавшим бороды боярам.

Русские женщины быстро переняли украинские «вариации» косы. Русские девушки, подобно украинкам, стали вплетать в косы яркие ленты и цветы, украшать головы венками. Замужние женщины научились укладывать косы вокруг головы.

Кухня

Но, пожалуй, больше всего заимствований в области кухни. Именно украинцы научили русских готовить борщ, основным элементом которого является буряк (так называют по-украински свеклу).

Свиное сало также изначально являлось украинским национальным «блюдом». Издавна украинцы употребляли его во всяких видах — сыром, соленом, копченом, жареном, нашпиговывали им мясо… И русские охотно переняли эту «вкусную» традицию.

Кутью, которую в России подают на поминках, также придумали на Украине. Делали ее из крупы, которую получали из пшеницы. В XI—XII столетиях на Украину из Азии стали завозить гречиху, из которой делали муку и крупу. Правда, в России гречка более популярна в виде каши, а вот украинские хозяйки делали из нее и гречаники, и пампушки, и галушки. С Украины пришел к нам и обычай употреблять в пищу пшено, рис и бобовые.

В старину в качестве основного горячего блюда украинцы чаще всего употребляли мясной или рыбный отвар с овощами — «юшку». Отсюда пошла и русская уха…

Фамилии

Фамилии у украинцев появились гораздо раньше, чем у русских. Например, фамилии с суффиксом –енко (Овчаренко, Ткаченко, Коваленко), распространенные в среде казачества, происходили от имен и прозвищ отцов: Овчар, Ткач, Коваль. С суффиксом -ск— (-цк-) — от названий родовых поместий: Вишневецкий, Скоропадский, Острожский. Многие фамилии образовывались от профессий или вида деятельности их носителей: Бондарчук, Гончарук, Мельничук, Пономаренко… Впоследствии по тем же принципам были образованы и русские фамилии, только, в отличие от украинских, они обычно заканчивались на –ов или -ин.