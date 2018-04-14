В Одессе проверяют сообщение о минировании Соборной площади

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости . Полиция проверяет сообщение о минировании Соборной площади в историческом центре Одессы, сообщила в субботу пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

"По спецлинии «102» поступило анонимное сообщение о том, что Соборная площадь в Одессе заминирована", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

На месте работают следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники, проводится проверка.