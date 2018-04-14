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Стала известна дата назначения членов ЦИК и Конституционного Суда Украины
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Стала известна дата назначения членов ЦИК и Конституционного Суда Украины 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом он рассказал в комментарии LB.ua.
«Мы будем настаивать на Согласительном совете в понедельник, чтобы вынести голосования по ЦИК и КС на рассмотрение на неделе», — сказал Герасимов.
Голосовать планируют в четверг.
Другой источник издания говорит, что в парламенте рассматривают возможность голосовать за всех членов ЦИК пакетным голосованием, а не рассматривать каждого кандидата отдельно, как это предусматривает регламент. Причина — недоверие фракций друг другу.
В то же время, Герасимов заявил, что членов ЦИК будут избирать согласно регламентной процедуре.
Ранее посол США на Украине Мари Йованович призвала Украину обновить состав ЦИК.
«Наш приоритет — переизбрание Центральной избирательной комиссии. В нынешнем ЦИК до сих пор работают люди из эпохи Януковича. Надо привлечь квалифицированных и независимых специалистов, которые смогут обеспечить нормальный избирательный процесс», — подчеркнула Йованович.
Она также заявила о необходимости принятия Избирательного кодекса, а также ввода ответственности за подкуп избирателей, а также обеспечения всем кандидатам на выборах равного доступа к СМИ.
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