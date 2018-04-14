Стала известна дата назначения членов ЦИК и Конституционного Суда Украины

Об этом он рассказал в комментарии LB.ua.

«Мы будем настаивать на Согласительном совете в понедельник, чтобы вынести голосования по ЦИК и КС на рассмотрение на неделе», — сказал Герасимов.

Голосовать планируют в четверг.

Другой источник издания говорит, что в парламенте рассматривают возможность голосовать за всех членов ЦИК пакетным голосованием, а не рассматривать каждого кандидата отдельно, как это предусматривает регламент. Причина — недоверие фракций друг другу.

В то же время, Герасимов заявил, что членов ЦИК будут избирать согласно регламентной процедуре.

«Наш приоритет — переизбрание Центральной избирательной комиссии. В нынешнем ЦИК до сих пор работают люди из эпохи Януковича. Надо привлечь квалифицированных и независимых специалистов, которые смогут обеспечить нормальный избирательный процесс», — подчеркнула Йованович.

Она также заявила о необходимости принятия Избирательного кодекса, а также ввода ответственности за подкуп избирателей, а также обеспечения всем кандидатам на выборах равного доступа к СМИ.