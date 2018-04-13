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В ЛНР заявили, что пресекли вторую за сутки попытку прорыва силовиков
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В ЛНР заявили, что пресекли вторую за сутки попытку прорыва силовиков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 13 апр — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики пресекла вторую за сутки попытку прорыва украинских силовиков на территорию ЛНР, заявил РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.
По данным оборонного ведомства ЛНР, группа диверсантов при попытке проникнуть на территорию республики, практически сразу наткнулась на установленные специалистами Народной милиции мины.
"Сегодня после первой неудачной попытки ВСУ прорыва наших позиций в районе населенного пункта Желобок, вторая диверсионная группа противника в количестве 14 человек из состава карателей «Айдара» и совершила очередную безумную попытку прорыва наших позиций в районе населенного пунка Сокольники… В результате понесенных потерь — четверо убитыми и до пяти человек раненными, группа украинских преступников открыла панический беспорядочный огонь из стрелкового оружия в направлении наших позиций", — заявил Марочко.
После перестрелки с военнослужащими Народной милиции украинские силовики вернулись на свои позиции, добавили в ведомстве.
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