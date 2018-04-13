Концерн «Укроборонпром» подает в суд на «диверсионную» публикацию в журнале «Новое время»

"Так называемое расследование издания «Новое Время» о закупках боевых машин БМП-1АК в рамках сотрудничества с Польшей содержит лживые, неаргументированные утверждения. Считаем публикацию диверсией против обороноспособности государства. Принято решение в судебном порядке защитить интересы концерна", — говорится в заявлении ГК, распространенном в пятницу. Как отмечается в документе, публикации в «Новом времени» нанесли «репутационные убытки концерну» и его международным партнерам.

Олег Гладковский. Ранее украинский журнал «Новое время» заявил, что на него оказывается давление со стороны чиновников после публикации в нем расследований, которые касаются неких схем обогащения представителей украинской власти в сфере оборонной промышленности. Фигурантами журналистского расследования выступили заместитель главы фракции Верховной рады «Народный фронт», глава парламентского комитета по национальной безопасности Сергей Пашинский , а также заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины

В Союзе журналистов Украины заявили, что возмущены данным фактом и намерены проинформировать об инциденте международных партнеров и всех, кто «реально стоит на защите прав журналистов и свободы слова».