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Концерн «Укроборонпром» подает в суд на «диверсионную» публикацию в журнале «Новое время»
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Концерн «Укроборонпром» подает в суд на «диверсионную» публикацию в журнале «Новое время» 

ТАСС 1 час назад
КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Украинский госконцерн (ГК) "Укроборонпром" обратится в суд из-за публикации в журнале «Новое время», которую они сочли «диверсией».
"Так называемое расследование издания «Новое Время» о закупках боевых машин БМП-1АК в рамках сотрудничества с Польшей содержит лживые, неаргументированные утверждения. Считаем публикацию диверсией против обороноспособности государства. Принято решение в судебном порядке защитить интересы концерна", — говорится в заявлении ГК, распространенном в пятницу. Как отмечается в документе, публикации в «Новом времени» нанесли «репутационные убытки концерну» и его международным партнерам.
Ранее украинский журнал «Новое время» заявил, что на него оказывается давление со стороны чиновников после публикации в нем расследований, которые касаются неких схем обогащения представителей украинской власти в сфере оборонной промышленности. Фигурантами журналистского расследования выступили заместитель главы фракции Верховной рады «Народный фронт», глава парламентского комитета по национальной безопасности Сергей Пашинский, а также заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский.
В Союзе журналистов Украины заявили, что возмущены данным фактом и намерены проинформировать об инциденте международных партнеров и всех, кто «реально стоит на защите прав журналистов и свободы слова».
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