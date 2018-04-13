Порошенко рассказал, когда «зону АТО» переименуют

«Антитеррористическая» операция в ДНР будет переименована в Операцию объединенных сил 30 апреля, заявил президент Украины Петр Порошенко . Об этом сообщило РИА «Новости».

Он также рассказал, что поручил генеральному секретарю ООН послать в ДНР миссию для оценки ситуации по введению миротворцев.

Поручение сменить формат операции в Донбассе с «антиррористической» (Донецкую и Луганскую народные республики в Киеве называют «зоной АТО» — зоной зантитеррористической операции) на военную было отдано силовикам накануне.

В четверг, 12 апреля, Украина заявила о выходе из Содружества независимых государств (СНГ). Президент страны Петр Порошенко уже обратился к правительству с заданием выработать меры по прекращению членства в организации. Между тем Украина, являясь одной из стран‐основателей содружества, так и не стала его полноправным членом. Что стоит за желанием Киева покинуть организацию, разбирался «360».