В первом квартале текущего года местные бюджеты Украины выросли почти на четверть

Киев, 13 апреля / Синьхуа / — Благодаря финансовой децентрализации в первом квартале 2018 года общий фонд местных бюджетов Украины вырос на 24,1 проц против аналогичного периода прошлого года и составил 51,6 млрд грн /2 млрд долл США /. Об этом сегодня сообщила пресс-служба правительства, ссылаясь на министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко

По словам Г. Зубко, главным фактором, обеспечившим такую положительную динамику, стало увеличение сборов налога на прибыль физлиц и единого налога. При этом, согласно прогнозным расчетам, наметившаяся тенденция роста сохранится в ближайшие 9 месяцев, за счет чего по итогам текущего года доходы местных бюджетов достигнут 230 млрд грн /8,8 млрд долл/, увеличившись на 19,8 проц по сравнению с 2017 годом.

Г. Зубко также отметил, что рост местных бюджетов даст возможность повысить качество услуг, предоставляемых населению в таких сферах, как образование, медицина и административное управление.

Реформа по децентрализации власти, являющаяся одним из приоритетов нынешнего правительства, была запущена в 2015 году. С тех пор доходы местных бюджетов выросли более чем вдвое, достигнув 192 млрд грн /7,4 млрд долл/ в 2017 году. —0—