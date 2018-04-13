Порошенко анонсировал начало работы Операции объединенных сил в Донбассе с 30 апреля

КИЕВ, 13 апреля. / ТАСС /. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что анонсируемая им ранее Операция объединенных сил (ООС) в Донбассе будет действовать в регионе с 30 апреля.

"Статус АТО (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе — прим. ТАСС) изменится на статус Объединенных сил 30 апреля. Проблема не в преимуществах, я думаю, что сегодня это кардинально меняет организацию управления военной структурой, у ВСУ (Вооруженных сил Украины) появляются дополнительные полномочия на реагирование на агрессию", — сказал он в пятницу в интервью украинским телеканалам.

Порошенко 6 марта объявил о замене формата АТО в Донбассе на операцию Объединенных сил и назначил командующим Сергея Наева . По словам президента, он поставил перед ним «задачу укрепить вооруженные силы настолько, чтобы они были „способны освободить оккупированные территории“. При этом, как отмечал заместитель главы Службы безопасности ( СБУ Виктор Кононенко , „ничего, по сути, не изменилось“, только СБУ передала руководство операцией военным.