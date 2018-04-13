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Порошенко анонсировал начало работы Операции объединенных сил в Донбассе с 30 апреля
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Порошенко анонсировал начало работы Операции объединенных сил в Донбассе с 30 апреля 

ТАСС 2 часа назад
КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что анонсируемая им ранее Операция объединенных сил (ООС) в Донбассе будет действовать в регионе с 30 апреля.
"Статус АТО (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе — прим. ТАСС) изменится на статус Объединенных сил 30 апреля. Проблема не в преимуществах, я думаю, что сегодня это кардинально меняет организацию управления военной структурой, у ВСУ (Вооруженных сил Украины) появляются дополнительные полномочия на реагирование на агрессию", — сказал он в пятницу в интервью украинским телеканалам.
Порошенко 6 марта объявил о замене формата АТО в Донбассе на операцию Объединенных сил и назначил командующим Сергея Наева. По словам президента, он поставил перед ним «задачу укрепить вооруженные силы настолько, чтобы они были „способны освободить оккупированные территории“. При этом, как отмечал заместитель главы Службы безопасности (СБУ) Виктор Кононенко, „ничего, по сути, не изменилось“, только СБУ передала руководство операцией военным.
Вместе с тем представитель генштаба Вооруженных Сил Украины Юрий Бобров заявлял ранее, что АТО и Операция объединенных сил — „разные вещи, и одно не исключает другого“. „Более того, я уверен, что АТО продолжится независимо от того, когда начнется или закончится операции объединенных сил, — сказал он. — АТО завершится тогда, когда последний участник незаконных формирований, последний террорист будет задержан и доставлен в правоохранительные органы“.
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