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Волкер посетит Украину через месяц
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Волкер посетит Украину через месяц 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом он рассказал журналистам, передает РИА Новости.
«Мы работаем над датами. Предполагается, что это будет в районе середины мая. Я планирую вновь посетить Восточную Украину и Киев», — заявил Волкер в Вашингтоне.
Ранее политолог Александра Решмедилова в комментарии изданию Ukraina.ru рассказала, когда возможна встреча помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера.
«Мы не пропадаем с европейской повестки дня. На весну намечены переговорные процессы. Сейчас Меркель-Порошенко, позже Меркель-Макрон-Порошенко. Пока непонятно, поедет ли президент Франции на Петербургский экономический форум. Меркель, скорее, не поедет. То есть когда соберется «нормандский формат» в полном составе — пока вопрос. Посмотрим, какие будут конфигурации. А Волкер и Сурков будут молчать, пока не встретятся Путин и Трамп», — отметила она.
По ее словам, также возможно обострение ситуации в Донбассе, когда сирийский вопрос отойдет на второй план.
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