Волкер посетит Украину через месяц

«Мы работаем над датами. Предполагается, что это будет в районе середины мая. Я планирую вновь посетить Восточную Украину и Киев», — заявил Волкер в Вашингтоне.

«Мы не пропадаем с европейской повестки дня. На весну намечены переговорные процессы. Сейчас Меркель-Порошенко, позже Меркель-Макрон-Порошенко. Пока непонятно, поедет ли президент Франции на Петербургский экономический форум. Меркель, скорее, не поедет. То есть когда соберется «нормандский формат» в полном составе — пока вопрос. Посмотрим, какие будут конфигурации. А Волкер и Сурков будут молчать, пока не встретятся Путин и Трамп», — отметила она.

По ее словам, также возможно обострение ситуации в Донбассе, когда сирийский вопрос отойдет на второй план.