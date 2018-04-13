ОБСЕ: Киев не выполняет своих обязательств по разминированию в Донбассе

Украинская сторона не выполняет взятых на себя обязательств по разминированию в «зоне АТО», и более того, продолжает устанавливать новые мины, создавая опасность для местных жителей. Об этом заявил первый заместитель специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг на брифинге в Киеве, сообщает издание «Политнавигатор».

"СММ не отметила никакого прогресса по разминированию. Мы наблюдали совершенно противоположную тенденцию и зафиксировали недавно установленные мины возле жилых районов и контрольных пунктов въезда-выезда. В поле, на южной окраине подконтрольного правительству Ломакино, мы впервые заметили противотанковую мину. Более того, беспилотник СММ впервые обнаружил восемь противотанковых мин, установленных поперек дороги возле подконтрольной правительству Староигнатьевки, порядка трехсот мин неподалеку от Зайцево и около трехсот двадцати противотанковых мин в районах юго-западнее Авдеевки", — рассказал Хуг.

В качестве доказательств он продемонстрировал фотоматериалы, и заявил, что разминирование украинскими военными не осуществляется и на самой линии разграничения.

"Беспилотный летательный аппарат СММ также выявил как минимум 50 противотанковых мин в поле на юго-востоке от подконтрольной правительству Попасной, непосредственно на линии соприкосновения", — сказал представитель ОБСЕ. По его словам, выявленные факты являются нарушением согласованных и принятых на себя Киевом обязательств, и свидетельствуют об опасности, которой подвергают украинские военные мирное население.