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Порошенко: Более 40 стран готовы участвовать в миротворческой миссии в Донбассе
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Порошенко: Более 40 стран готовы участвовать в миротворческой миссии в Донбассе 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу, передает РИА Новости.
«На сегодняшний день более четырех десятков стран согласились принять участие в миротворческой операции, включая Канаду, страны «Большой семерки» и заканчивая отдельными странами ЕС, которые не являются членами НАТО», — заявил Порошенко.
Ранее постпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин заявил, что без консультаций с ЛНР и ДНР введение миротворцев в Донбасс невозможно.
«Ни Петр Порошенко, ни его союзники в отдельности не принимают решение по введению контингента ООН. Без решения жителей ДНР и ЛНР такого решения быть принято не может. Более того, если нас все условия будут удовлетворять, мы дадим на это согласие, но нужен очень длинный период времени для того, чтобы это было реализовано. Есть очень много технических моментов», — подчернул Пушилин.
Он напомнил, единственная резолюция была подана Российской Федерацией о контингенте ООН, который будет обеспечивать безопасность сотрудников миссии ОБСЕ между сторонами конфликта. Больше никаких корректировок, правок или предложений не поступало.
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