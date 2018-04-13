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США обвинили «приспешников России» в заражении Донбасса радиацией
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США обвинили «приспешников России» в заражении Донбасса радиацией 

Вести.Ru 1 час назад
Американское посольство в Украине обеспокоено информацией о загрязнении радиоактивными отходами территории Донбасса. В сообщении, которое появилось в официальном Twitter посольства сказано, что это загрязнение вызвано «приспешниками России в Донбассе», и «это большой риск для здоровья людей и окружающей среды».
"Россия должна прекратить конфликт, это улучшит жизнь жителей Донбасса", — убеждены в посольстве США в Украине.
Как напоминает "Интерфакс", на днях украинские СМИ сообщили о появлении в городе Енакиево (Донбасс) слухов о планирующемся затоплении шахты «Юный коммунар», в которой во времена Советского Союза был проведен подземный ядерный взрыв.
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