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В Крыму отремонтируют участок дороги от границы с Украиной в Керчь
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В Крыму отремонтируют участок дороги от границы с Украиной в Керчь 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости Крым. С 16 апреля начнется ремонт трассы «Граница с Украиной-Джанкой-Феодосия-Керчь». Об этом сообщает Госкомитет дорожного хозяйства по Республике Крым.
Уже проведено обследование участка в районе села Батальное, где выявлены повреждения дорожного покрытия на площади 8 тыс. квадратных метров.
"Участок автодороги «Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия — Керчь», на котором будет проведен ремонт, расположен в зоне строительства первого этапа Тавриды. Работы по созданию новой трассы разбиты на 7 этапов: 1, 4 и 6 из которых расположены вдоль старой дороги. Согласно госконтракту, движение по трассе в двухполосном исполнении от Керчи до Симферополя (1-4 этапы, 190 км) планируется запустить в декабре 2018 года. После того, как автотранспорт поедет по двум полосам Тавриды, на месте старой автодороги в районе 1, 4 и 6 этапов будут построены еще две полосы современной скоростной трассы", — говорится в сообщении Госкомитета.
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