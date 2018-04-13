В Крыму отремонтируют участок дороги от границы с Украиной в Керчь

СИМФЕРОПОЛЬ , 13 апр — РИА Новости Крым . С 16 апреля начнется ремонт трассы «Граница с Украиной-Джанкой-Феодосия-Керчь». Об этом сообщает Госкомитет дорожного хозяйства по Республике Крым. Уже проведено обследование участка в районе села Батальное, где выявлены повреждения дорожного покрытия на площади 8 тыс. квадратных метров. "Участок автодороги «Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия — Керчь », на котором будет проведен ремонт, расположен в зоне строительства первого этапа Тавриды. Работы по созданию новой трассы разбиты на 7 этапов: 1, 4 и 6 из которых расположены вдоль старой дороги. Согласно госконтракту, движение по трассе в двухполосном исполнении от Керчи до Симферополя (1-4 этапы, 190 км) планируется запустить в декабре 2018 года. После того, как автотранспорт поедет по двум полосам Тавриды, на месте старой автодороги в районе 1, 4 и 6 этапов будут построены еще две полосы современной скоростной трассы", — говорится в сообщении Госкомитета.