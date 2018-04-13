Экипаж «Норда» останется на Укриане в ожидании второго суда

Члены экипажа российского сейнера «Норд» будут дожидаться второго заседания суда на Украине , сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя судовладельца Анна Шевелеву.

Ранее сообщалось, что суд отправил материалы дела на доработку.

«Экипаж пока не может покинуть Украину, так как предстоит еще одно судебное заседание по протоколам, составленным при пересечении границы», — пояснила Шевелева.

Судно «Норд», зарегистрированное в Крыму , было задержано в конце марта в Азовском море. Украинские власти обвинили экипаж в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию».

Всех моряков, кроме капитана, оштрафовали и отпустили, однако вернутся в Крым они не смогли. На границе экипаж задержали и составили протокол за попытку незаконного пересечения границы.

Капитана судна обвиняют в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию» с целью причинения вреда интересам государства и незаконном лове рыбы. Его отпустили под залог.