Ещё
Экипаж «Норда» останется на Укриане в ожидании второго суда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня
Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня

Экипаж «Норда» останется на Укриане в ожидании второго суда 

Аргументы и Факты 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Члены экипажа российского сейнера «Норд» будут дожидаться второго заседания суда на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя судовладельца Анна Шевелеву.
Ранее сообщалось, что суд отправил материалы дела на доработку.
«Экипаж пока не может покинуть Украину, так как предстоит еще одно судебное заседание по протоколам, составленным при пересечении границы», — пояснила Шевелева.
Судно «Норд», зарегистрированное в Крыму, было задержано в конце марта в Азовском море. Украинские власти обвинили экипаж в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию».
Всех моряков, кроме капитана, оштрафовали и отпустили, однако вернутся в Крым они не смогли. На границе экипаж задержали и составили протокол за попытку незаконного пересечения границы.
Капитана судна обвиняют в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию» с целью причинения вреда интересам государства и незаконном лове рыбы. Его отпустили под залог.
Аргументы и Факты: последние новости
Савченко решила прервать голодовку для проверки на детекторе лжи В центре Киева из гранатомета обстреляли офис строительной фирмы – СМИ Саакашвили нашел работу в Нидерландах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказывается от SWIFT215
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»510
Умер юморист Андрей Жмакин77
Определен самый богатый член кабмина76
В России решили избавиться от двух министерств140
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение