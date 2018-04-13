Украинский народный трибунал в Донецке будет судить режим Порошенко

В последнем сомневаться, как раз, не приходилось. За прошедшие четыре года войны отношение официального Киева к ситуации в Донбассе не сдвинулось в сторону здравого смысла ни на миллиметр. И тогда, и сейчас все происходящее на Востоке украинские власти и солидаризирующаяся с ними часть населения предпочитает воспринимать как нарушение украинского законодательства, причем нарушение, совершаемое исключительно теми, кто не признает протекторат Киева над этими территориями.

Действия же противоположной стороны априори видятся законными и не конфликтующими с нормами права, даже если речь идет об абсолютно антигуманных поступках. В это схему не укладываются лишь наиболее вопиющие случаи, что произошли на территориях, подконтрольных Киеву, стали достоянием гласности и вызвали гнев общественности. Если все четыре условия совпали, то появляется призрачный шанс, что лицо, виновное в совершении преступления по отношению к мирному населению, хотя бы окажется в суде. Если нет — можно расходиться, ни о какой надежде на справедливость речи быть не может.

Повторим важную деталь, украинские военные и должностные лица, виновные в совершении преступления могут оказаться в суде только тогда, когда преступление совершено на запад от линии АТО. Если на восток — ни о каком возмездии или наказании можно не помышлять. «С Неньки выдачи нет!» — вот универсальная гарантия неподсудности, которую получают все, кто посчитал возможным выступить в роли «усмирителей» непокорных регионов и принялся военной силой восстанавливать украинские законы в Донбассе. При этом держа в голове тот факт, что на них-то как раз действия украинских законов не распространяются.

Это обстоятельство развязывало руки всем, кто принимал и принимает участие в действиях украинских властей против Донбасса. Чтобы не случилось, сколько бы гражданских лиц и мирных объектов тут не пострадало в результате вооруженной агрессии, можно быть уверенным, что виновных прикроет, и не кто-нибудь, а само государство.

Уже подзабыт и отчасти сошел на нет резонанс из-за сюжета украинских телевизионщиков из медиагруппы «Объектив», в котором старший сержант 1-й гаубичной самоходно-артиллерийской батареи 92-1 ОМБ Дмитрий Горбанев признавался том, что ему «не сильно бы хотелось бы знать, куда я стреляю». Он говорил, что хочет спокойно ложиться спать и не думать о том, что выпущенный им снаряд «не дай Бог, попал в школу или еще куда-то». Отметим, что несмотря на определенную совестливость и душевные страдания, тот же Дмитрий Горбанев при этом стрелял по указанным целям, выполняя приказ. И никто не поручится, что конечной точкой траектории, выпущенного им снаряда, не оказался жилой дом, больница или та самая школа, о судьбе которой особенно переживал украинский артиллерист. А сколько не назвавших себя военнослужащих ВСУ точно также стреляли «в сторону сепаратистов», при этом вообще не задумываясь — кто находится на противоположной стороне, такой же солдат или мирная семья, группа детей или возвращающийся со смены шахтер.

Уготовано ли им какое-либо наказание, кроме высшего суда, о котором в безмолвном крике вспоминают родственники жертв, воздевая руки к небу на похоронах своих близких?! Упование на некое кармическое воздаяние, которое получает каждый преступник, широко распространено в массовом сознании, но можно ли именно его класть в основу правовой системы? Очевидно, что нет. Фраза «его все равно Бог накажет» годится в качестве короткодействующего успокоительного, но она же всецело потакает тому, чтобы беззакония творились вновь и вновь.

Очевидно, что для создания юридического прецедента и перевода разговоров о преступлениях против мирного населения из сферы ламентаций в практическую плоскость в Донецке и был создан Украинский народный трибунал, который должен судить граждан Украины , обвиненных в совершении преступлений, по украинским же законам.

Сообщается, что все члены трибунала являются обладателями украинских паспортов, родились, выросли и проживали в Донбассе, что дает им, как минимум, моральное право выступить с подобной инициативой, пусть она, возможно и вызывает вопросы с точки зрения чистой юриспруденции. Но с другой стороны, четыре года войны, проведенных в крови, муках и страданиях, оставили в регионе слишком мало пространства для схоластики и академической теории. И на фоне присвоенного себе украинскими военнослужащими права безнаказанно стрелять по жилым кварталам Донецка, право жителей Донбасса создать трибунал, который будет собирать доказательную базу, систематизировать ее и в последствии выступать с обвинениями, представляется совершенно обоснованным.

Ситуация в Донецкой области

В то же время, нужно признать, что инициатива по созданию народного трибунала в самом Донбассе населением пока не до конца понята и оценена. Возможно, свою роль в этом играет слово «украинский», которое присутствует в названии этого органа и дезориентирует жителей. За время, прошедшее с момента начала конфликта, практически все, что маркировано названием государства со столицей в Киеве, воспринимается в Донбассе, в лучшем случае, отстраненно и как не имеющее отношение к актуальным местным реалиям.

Кроме того, учреждение именно украинского трибунала, по сути, вводит этот судебный орган в семантическую зону минских договоренностей, отношение к которым в регионе уже давно более чем скептическое, главным образом из-за того, что они так и не сумели остановить военный конфликт, а определенные надежда на такой исход в период их подписания все же были.

Ко всему прочему, Донбасс сейчас эмоционально истощен: он изможден войной, непризнанностью и неопределенностью. Ему нужен мир и возможность восстановления себя хотя бы за счет внутренних ресурсов, которым будет предоставлен доступ на внешние рынки. Но этого в полноценных масштабах пока нет, а потому реакция региона на инициативу с трибуналом и на другие подобные начинания, напоминает уставшую реакцию раненого человека, которому принесли еще одно новое лекарство: «Попробуй, должно помочь». Он не верит.

В это же время Украина ожидаемо не испытывает никаких рефлексий по поводу учреждение в Донбассе народного трибунала. Традиционно сопровождая любые новости о Донецке или Луганске словом «фейковый», киевские средства массовой информации откровенно глумятся и посмеиваются над тем, что «какие-то там судьи в каком-то там Донецке вздумали выносить какие-то там приговоры». Очевидно, что если не для населения страны, то для большинства СМИ, якобы представляющих мнение украинских граждан, теперь уже военная операция в Донбассе — это все еще интересная компьютерная игра, в ходе которой могут и должны погибать мирные люди, которых ни капли не жалко.

«Террористы из группировки «Донецкая Народная Республика» «вызвали» президента Украины Петра Порошенко на заседания т.н. «Народного трибунала над представителями украинских властей» — это еще не самое циничное сообщение украинского медиа об инициативе.

Но, к слову, именно оно сопровождается фотографией заразительно смеющегося Петра Порошенко и подписью к ней «Скорее всего, на „вызов“ боевиков президент отреагирует именно так».

Для официального Киева убивать людей в Донбассе все еще смешно.