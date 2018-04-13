Руслан Бортник: Коломойский просто соскучился по пиару

Эксперт считает, что днепропетровский магнат просто занимается любимым делом — самопиаром. Бизнесмен любит, когда о нем много говорят, пусть даже в негативном ключе.

«Коломойский любит все эти встречи в кулуарах и их освещение. Вспомним его встречу с Александром Онищенко , с генпрокурором Юрием Луценко , которую «случайно» запечатлел украинских студент в Нидерландах . Таким образом, он пытается сохранить свою значимость в украинской политике, создавая информационные кризисы для власти и повышая уровень недоверия к ней. Он демонстрирует, что все еще является игроком и с ним нужно договариваться. Ведь у Коломойского остались активы в Украине и ему есть, за что бороться», — высказал свою версию политаналитик.

При этом, подметил он, после поражения Михаила Саакашвили влияние на реальную украинскую политику уменьшается, а политические проекты олигарха находятся в подвешенном состоянии без какого-либо финансирования. В связи с этим, ему надо поддерживать тонус украинской политике и себя в ней, — прикинул политолог.