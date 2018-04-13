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Руслан Бортник: Коломойский просто соскучился по пиару
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Руслан Бортник: Коломойский просто соскучился по пиару 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Эксперт считает, что днепропетровский магнат просто занимается любимым делом — самопиаром. Бизнесмен любит, когда о нем много говорят, пусть даже в негативном ключе.
«Коломойский любит все эти встречи в кулуарах и их освещение. Вспомним его встречу с Александром Онищенко, с генпрокурором Юрием Луценко, которую «случайно» запечатлел украинских студент в Нидерландах. Таким образом, он пытается сохранить свою значимость в украинской политике, создавая информационные кризисы для власти и повышая уровень недоверия к ней. Он демонстрирует, что все еще является игроком и с ним нужно договариваться. Ведь у Коломойского остались активы в Украине и ему есть, за что бороться», — высказал свою версию политаналитик.
При этом, подметил он, после поражения Михаила Саакашвили влияние на реальную украинскую политику уменьшается, а политические проекты олигарха находятся в подвешенном состоянии без какого-либо финансирования. В связи с этим, ему надо поддерживать тонус украинской политике и себя в ней, — прикинул политолог.
26 марта в Женеве (Швейцария) прошла встреча олигархов Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и бывшего советника президента Украины Петра Порошенко, экс-главы администрации президента Бориса Ложкина.
«Говорили об украинских реалиях, о политике говорили, о перспективах, о том, что Петр Алексеевич никогда не будет президентом больше. Рассказывал, как бегут все от Петра Алексеевича Порошенко, как уже думают, как от него как можно быстрее спрятаться, если бы не остаться на этом корабле и не врезаться в этот айсберг», — передал журналистам «Радио Свобода» суть разговора Коломойский.
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