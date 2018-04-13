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Эксперт: Порошенко станет «кошмарить» депутатов
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Эксперт: Порошенко станет «кошмарить» депутатов 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Конституционный суд Украины начал рассматривать два законопроекта по снятию депутатской неприкосновенности, один из которых (№7203) — президентская инициатива.
Аналитик подчеркнула, что по закону суд должен закончить процедуру через месяц, и, скорее всего, заключения для президента будут позитивные — так как суд рассматривает проекты на соответствие статей 157 и 158 Конституции — не ущемляются ли права людей и нет ли угрозы территориальной целостности Украины.
«Поскольку посягательств ни на то, ни на другое нет, то Порошенко через месяц подаст законопроект в сессионный зал и станет «кошмарить» украинский парламент в обмен на что-то — на роспуск или на нероспуск коалиции, на помощь в голосовании на президентских выборах и т.д. Не стоит исключать того, что этот шантаж будет удачен — с таким законопроектом Петр Порошенко может получить то, что он хочет в обмен не принимать этот закон», — смоделировала ситуацию политолог.
11 апреля Конституционный суд Украины начал рассматривать два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности.
Об этом говорится в повестке дня заседаний суда.
Оба законопроекта по сути одинаковы, отличаются только сроком вступления в силу возможного закона. Депутатский вариант предусматривает вступление законопроекта в силу на следующий день после публикации. В то время, как глава государства полагает, что депутатскую неприкосновенность следует отменить с 2020 года.
Законопроект, принадлежащий депутатам Конституционный суд рассмотрит 11 апреля, а рассмотрение президентской инициативы запланировано на четверг, 12 апреля.
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