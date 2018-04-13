Василий Стоякин: Ложкин и Коломойский решали судьбу Зеленского 

Свои предположения Василий Стоякин высказал 13 апреля в ходе пресс-конференции «Политические итоги недели».
Аналитик считает, что разговаривали они, скорее, в большей степени о бизнесе, в меньшей степени о политике. Например, один из актуальных вопросов — это судьба Владимира Зеленского, который, как предполагают, в значительной степени связан с Коломойским. Будет ли давать олигарх отмашку артисту на участие в выборах или не будет?
«Он может представить некоторый противовес Святославу Вакарчуку, которого тоже прочат в президентские кандидаты. Определенный уровень известности и доверия у Зеленского есть. Почему бы не поиграть в эту схему?», — предполагает Стоякин.
Как получилось, что эта встреча стала достоянием общественности? По мнению эксперта, магнату, уже восемь месяцев находящемуся в Швейцарии, просто интересно продолжать оказывать влияние на украинскую политику. Таким образом, он подает сигнал — мол, я решают серьезные вопросы с серьезными людьми. Например, с Ложкиным.
«Хочешь-не хочешь, а самому Петру Алексеевичу в этой ситуации стоит задуматься: а не хотят ли они меня продать? Ведь Порошенко неспроста такой подозрительный — он отлично помнит, чем закончил Янукович, когда его бросила его же команда. Он боится такого результата, и понятно, что на такие встречи он должен реагировать нервно. И вполне вероятно, что между президентом и Ложкиным будет серьезный разговор. Вряд ли последуют какие-то серьезные выводы, но доверие Порошенко к нему будет подорвано», — уверен политолог.
26 марта в Женеве (Швейцария) прошла встреча олигархов Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и бывшего советника президента Украины Петра Порошенко, экс-главы администрации президента Бориса Ложкина.
«Говорили об украинских реалиях, о политике говорили, о перспективах, о том, что Петр Алексеевич никогда не будет президентом больше. Рассказывал, как бегут все от Петра Алексеевича Порошенко, как уже думают, как от него как можно быстрее спрятаться, если бы не остаться на этом корабле и не врезаться в этот айсберг», — передал журналистам «Радио Свобода» суть разговора Коломойский.