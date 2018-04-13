Жители Луганска прошли маршем в память о погибших в Донбассе

ЛУГАНСК , 13 апр — РИА Новости . Более четырех тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики приняли участие в марше «Непокоренные. Память поколений», посвященной памяти погибших во время активных боевых действий в Донбассе, сообщил журналистам председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко

"Сегодня мероприятие проводилось для того, чтобы показать, что какие бы решения не принимались там в Киеве, здесь есть свободный народ, у которого есть свои принципы от которых мы не готовы отказываться и свои традиции, прежде всего. Мы ожидали порядка 1,5 тысячи человек, но люди присоединялись, люди поддержали… более 4 тысяч человек приняли участие в марше", — сказал Мирошниченко.

Он подчеркнул, что инициировало мероприятие общественное движение «Мир Луганщине». Присутствующие почтили память погибших во время активных боевых действий в Донбассе минутой молчания и возложили цветы к памятнику погибшим ополченцам.

"Мы прошлись таким маршем, который решили назвать «Непокоренные» и пройтись символично по улице Оборонная от памятника «Героям Великой Отечественной войны» и к памятнику «Они сражались за Родину» (погибшим ополченцам — ред.)", — рассказал Мирошниченко.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины , не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание «народных республик». После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.