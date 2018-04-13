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В ОБСЕ заявили о 500 убитых и раненных жителях Донбасса за полтора года
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В ОБСЕ заявили о 500 убитых и раненных жителях Донбасса за полтора года 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Более 500 мирных жителей были убиты или ранены за полтора года в Донбассе, заявил в пятницу первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.
"480 мирных жителей были убиты или ранены в прошлом году. В этом году, не считая последних выходных, 39 мирных жителей убиты или ранены. Всего 519 человек", — заявил Хуг на брифинге.
Ранее Хуг сообщил, что наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали на прошлой неделе снижение количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе на десять процентов. Он отметил, что в большинстве районов на востоке Украины обстановка была относительно спокойной и мирной. По его словам, прошлая неделя продемонстрировала, что полное выполнение обязательств по сохранению перемирия уже близко.
Новое перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта, однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах. За соблюдением договоренностей сторон в Донбассе следит миссия ОБСЕ.
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