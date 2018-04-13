В ДНР успешно закрыли отопительный сезон

Об этом на брифинге в Донецке сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Сергей Наумец.

«По распоряжениям глав администраций городов и районов завершен отопительный сезон в 16 административно-территориальных единицах», — сказал Наумец.

Все еще продолжают работать 15 котельных в Снежном, три — в Торезе, а также по одной в Ясиноватой и Шахтерске.

Глава Минстроя также добавил, что в период отопительного сезона ведомство было готова к различным погодным условиям, в связи с чем Наумец констатировал успешность проделанной работы. Исключением стали случаи отключения котельных из-за обстрелов со стороны ВСУ.