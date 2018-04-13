В ДНР успешно закрыли отопительный сезон 

Об этом на брифинге в Донецке сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Сергей Наумец.
«По распоряжениям глав администраций городов и районов завершен отопительный сезон в 16 административно-территориальных единицах», — сказал Наумец.
Все еще продолжают работать 15 котельных в Снежном, три — в Торезе, а также по одной в Ясиноватой и Шахтерске.
Глава Минстроя также добавил, что в период отопительного сезона ведомство было готова к различным погодным условиям, в связи с чем Наумец констатировал успешность проделанной работы. Исключением стали случаи отключения котельных из-за обстрелов со стороны ВСУ.
Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью изданию Ukraina.ru подробно рассказал о том, какие проблемы ждут Украину в следующем отопительном сезоне. Среди насущных вопросов: изношенность теплосетей, газовый спор «Газпрома» и «Нафтогаза», долги потребителей перед «Нафтогазом».