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В ДНР успешно закрыли отопительный сезон
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В ДНР успешно закрыли отопительный сезон 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом на брифинге в Донецке сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Сергей Наумец.
«По распоряжениям глав администраций городов и районов завершен отопительный сезон в 16 административно-территориальных единицах», — сказал Наумец.
Все еще продолжают работать 15 котельных в Снежном, три — в Торезе, а также по одной в Ясиноватой и Шахтерске.
Глава Минстроя также добавил, что в период отопительного сезона ведомство было готова к различным погодным условиям, в связи с чем Наумец констатировал успешность проделанной работы. Исключением стали случаи отключения котельных из-за обстрелов со стороны ВСУ.
Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью изданию Ukraina.ru подробно рассказал о том, какие проблемы ждут Украину в следующем отопительном сезоне. Среди насущных вопросов: изношенность теплосетей, газовый спор «Газпрома» и «Нафтогаза», долги потребителей перед «Нафтогазом».
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