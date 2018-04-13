Финские власти претензий к представительству ДНР не меют

Об этом в интервью «Донецкому агентству новостей» рассказал руководитель центра, правозащитник Йохан Бекман

«Финские власти никаких мер против юридического лица ПЦ ДНР не предприняли, в процессе регистрации претензий не предъявили», — отметил он.

По его словам, представительство ДНР в Хельсинки оказывает юридические консультации, занимается информационной и правозащитной деятельностью.

При этом работу центра часто критикуют в украинском посольстве в Финляндии ,.

«Регулярно они обвиняют Финляндию в том, что в стране идет якобы «пропаганда терроризма», и требуют «реакции» от финских властей. Но финские власти никак не реагировали, всего лишь повторяли позицию о том, что страна не признала ДНР», — отметил Бекман.

Представительский центр ДНР в Финляндии создали осенью 2016 года. Торжественное открытие состоялось 9 декабря 2017 года. Возглавил центр правозащитник Йохан Бекман.