СБУ заявила о задержании взорвавших польское кладбище российских диверсантах

Службе безопасности Украины (СБУ) отчитались о задержании двух агентов российских спецслужб, уроженцев Львова и Киева. По утверждениям украинских спецслужб, мужчины якобы по указанию российских кураторов совершали регулярные акции, направленные на разжигание конфликтов между Польшей Украиной , а также гражданами этих двух стран. Сообщение о поимке террористов опубликовано на официальной странице ведомства в Facebook.

СБУ утверждает, что злоумышленники 13 марта взорвали гранату на территории польского кладбища во Львове, на «Мемориале орлят», расположенном на территории Лычаковского кладбища Львова. По словам заместителя начальника СБУ Виктора Кононенко, для совершения диверсии террористы специально приехали во Львов.

Сотрудники СБУ смогли зафиксировать, как злоумышленники приобрели за 800 долларов США автомобиль с иностранной регистрацией, из которого и бросили позже гранату в мемориал. «Это транспортное средство и стало единственной зацепкой, которая впоследствии помогла нам раскрыть преступление», — подчеркнул Виктор Кононенко

По его словам, следователям и оперативным работникам пришлось провести большую и кропотливую работу, просмотреть множество видеозаписей с камер наружного наблюдения, чтобы воссоздать маршрут и места, которые посещали террористы.

Источник фото: СБУ Также оперативники СБУ предотвратили еще одну провокацию со стороны задержанных: они якобы собирались поджечь во Львове автобус с польской регистрацией. По словам заместителя руководителя СБУ, 23 марта 2018 года они уже подожгли один, но тогда событие не получило такого резонанса, какой заказывали российские кураторы. И тогда из России поступило распоряжение провести повторную акцию с обязательной видеофиксацией поджога автобуса. Но этот поджог уже полностью контролировали оперативники СБУ, похвастал заявил Виктор Кононенко.

Мы имитировали поджог автобуса и расклейки соответствующих провокационных листовок. Отчет о выполнении задания с помощью электронных мессенджеров был направлен заказчику, чем наши сотрудники и завершили цикл документирования противоправной деятельности

— Виктор Кононенко.

Источник фото: СБУ По схожему сценарию действовала группировка, разоблаченная СБУ в Чернигове , продолжил отчет заместитель начальника СБУ. Участники группы по заказу российских спецслужб осуществили несколько акций, направленных на разжигание межнациональной розни и вредящие международному имиджу Украины. «Мы установили, что злоумышленники причастны к совершению актов вандализма в отношении объектов польского и еврейского культурно-религиозного наследия», — подчеркнул Виктор Кононенко. По его словам, эти акции были профинансированы представителями структур, подконтрольных спецслужбам России.

«Участники группировки на Волыни обрисовали и попытались разбить кресты братской могилы польских пограничников, которые погибли в сентябре 1939 года в боях с Красной армией. Они также нанесли антисемитские надписи на здание еврейской общины «Еврейский дом» в Сумах », — добавил Виктор Кононенко.