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Харьковскую блогершу оштрафовали на 1,76 млн грн. за «евробляху»
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Харьковскую блогершу оштрафовали на 1,76 млн грн. за «евробляху» 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщают со ссылкой на ответ ГУ ГФС в Харьковской области «Украинские новости».
В апреле 2017 года Кривуц через автомобильный пункт пропуска «Гоптовка — Нехотеевка» ввезла на территорию Украины автомобиль Mercedes-Benz CLK 320 с государственными регистрационными знаками Литвы в таможенном режиме «временный ввоз». В ноябре патрульная полиция Харькова сообщила в ГУ ГФС в Харьковской области о систематическом пользовании Кривуц ее авто с еврономерами.
«Гражданка Кривуц неоднократно задерживалась сотрудниками полиции в Харькове в связи с нарушениями ею правил дорожного движения», — отмечается в тексте.
5 апреля Харьковская таможня ГФС вынесла постановление, в котором Кривуц была признана виновной в нарушении таможенных правил по ст. 485 Таможенного кодекса, на нее наложили штраф в размере 300% невыплаченных платежей, или 1,756 млн грн.
За прошлый год по данным издания на Украину около 1 млн авто с иностранной регистрацией. Из-за ряда лакун в законодательстве украинцы используют данные автомобили, покупая подержанные машины в ЕС по низкой цене и не растамаживая их.
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