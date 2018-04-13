Харьковскую блогершу оштрафовали на 1,76 млн грн. за «евробляху»

Об этом сообщают со ссылкой на ответ ГУ ГФС в Харьковской области «Украинские новости».

В апреле 2017 года Кривуц через автомобильный пункт пропуска «Гоптовка — Нехотеевка» ввезла на территорию Украины автомобиль Mercedes-Benz CLK 320 с государственными регистрационными знаками Литвы в таможенном режиме «временный ввоз». В ноябре патрульная полиция Харькова сообщила в ГУ ГФС в Харьковской области о систематическом пользовании Кривуц ее авто с еврономерами.

«Гражданка Кривуц неоднократно задерживалась сотрудниками полиции в Харькове в связи с нарушениями ею правил дорожного движения», — отмечается в тексте.

5 апреля Харьковская таможня ГФС вынесла постановление, в котором Кривуц была признана виновной в нарушении таможенных правил по ст. 485 Таможенного кодекса, на нее наложили штраф в размере 300% невыплаченных платежей, или 1,756 млн грн.