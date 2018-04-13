Медведчук: вступление Украины в НАТО лоббируют партии с нулевым рейтингом

Об этом заявил лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук , сообщается на сайте организации.

«Вот только вступление в НАТО агрессивно лоббируют те провластные политические силы, уровень доверия к которым близок к нулю», — говорится на сайте движения.

По его словам, представители прозападно настроенной команды власти возвели евроинтеграцию в ранг национальной идеи. Они понимают, что Украина может войти в НАТО только в случае, если будет расколота на части, но продолжают продавливать эту идею.

Медвечук привёл данные соцопроса, проведённого по заказу Международного республиканского института при поддержке Американского агентства по международному развитию (USAID), согласно которым «Народный фронт» — партию, которая известна своей агрессивной пронатовской политикой, поддерживают всего 1 процент украинцев, пропрезидентскую политическую силу — 5 процентов.

«Однако это не мешает Порошенко и его политикам громко заявлять, что они выступают от имени народа, и убеждать весь мир, что украинцы активно поддерживают вступление страны в НАТО. Подыгрывают им в нужной обработке населения карманные социологические службы», — подчеркнул лидер «Украинского выбора».