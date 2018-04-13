Донецк и Макеевка остались без связи 

Об этом сообщают Министерство связи ДНР.
Проблемы со связью наблюдаются в Донецке и Макеевке.
«В 12:57 на коммутационном ядре мобильного оператора «Феникс» произошел аппаратный сбой в результате перехода на другую технологию обработки трафика. Сбой в работе сети привел к 90-процентной деградации сервиса голосовой мобильной связи и практически полной невозможности совершения голосового вызова абонентами в Донецке и Макеевке», — сказал министр связи ДНР Яценко.
По его словам, техническая служба локализовала проблему, в настоящее время ведутся работы по скорейшему восстановлению связи.
В январе в ДНР перестала работать сеть мобильного оператора Wodafone. Причиной послужило повреждение оптоволоконного кабеля. Связи нет до сих пор.
С началом боевых действий практически все представители сотовых компаний покинули Донбасс.
До 2014 года в регионе стабильно работала тройка операторов украинского рынка: МТС, Life и Киевстар.