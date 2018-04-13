Донецк и Макеевка остались без связи

Об этом сообщают Министерство связи ДНР.

Проблемы со связью наблюдаются в Донецке и Макеевке.

«В 12:57 на коммутационном ядре мобильного оператора «Феникс» произошел аппаратный сбой в результате перехода на другую технологию обработки трафика. Сбой в работе сети привел к 90-процентной деградации сервиса голосовой мобильной связи и практически полной невозможности совершения голосового вызова абонентами в Донецке и Макеевке», — сказал министр связи ДНР Яценко.

По его словам, техническая служба локализовала проблему, в настоящее время ведутся работы по скорейшему восстановлению связи.

В январе в ДНР перестала работать сеть мобильного оператора Wodafone. Причиной послужило повреждение оптоволоконного кабеля. Связи нет до сих пор.

С началом боевых действий практически все представители сотовых компаний покинули Донбасс.