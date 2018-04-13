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Аваков заявил, что готовит план действий для любого сценария в Донбассе
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Аваков заявил, что готовит план действий для любого сценария в Донбассе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. МВД Украины готовит план действий для любого сценария развития событий в Донбассе, заявил в пятницу министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"МВД, силы Нацгвардии, Нацполиции разрабатывают сценарий для любого развития событий", ‑ приводит слова Авакова пресс-служба МВД на своем сайте.
По его словам, Киев рассматривает «несколько вариантов развития сценария на востоке».
"Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановление контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД ‑ полиция и гвардия ‑ готовятся к этому варианту", ‑ подчеркнул министр внутренних дел.
Ранее Аваков заявил, что подразделения МВД готовятся к «деоккупации Донбасса», и что минский процесс по урегулированию конфликта в Донбассе является «странным» и «не внушает надежд» на решение проблем региона.
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