Танки по осени считают: СБУ знает, когда объявятся российские войска

Об этом он заявил на брифинге, передает РБК Украина

«Мы владеем информацией о планах российской стороны, знаем о существовании в окружении Путина группы, которая поставила себе целью создать предпосылки для введения уже осенью этого года в Украину российских войск под предлогом защиты русскоязычного населения», — отметил Кононенко.

Он отметил, что в стране готовятся провокации, призванные оправдать интервенцию.

«Для этого они планируют задействовать криминалитет, спортсменов, околокриминальные структуры для избиения участников пророссийских мероприятий и крестных ходов. Но мы не дадим им реализовать эти планы, будем и впредь разоблачать подрывную деятельность российских спецслужб», — замглавы украинской спецслужбы.