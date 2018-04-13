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Танки по осени считают: СБУ знает, когда объявятся российские войска
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В России решили избавиться от двух министерств

Танки по осени считают: СБУ знает, когда объявятся российские войска 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом он заявил на брифинге, передает РБК Украина.
«Мы владеем информацией о планах российской стороны, знаем о существовании в окружении Путина группы, которая поставила себе целью создать предпосылки для введения уже осенью этого года в Украину российских войск под предлогом защиты русскоязычного населения», — отметил Кононенко.
Он отметил, что в стране готовятся провокации, призванные оправдать интервенцию.
«Для этого они планируют задействовать криминалитет, спортсменов, околокриминальные структуры для избиения участников пророссийских мероприятий и крестных ходов. Но мы не дадим им реализовать эти планы, будем и впредь разоблачать подрывную деятельность российских спецслужб», — замглавы украинской спецслужбы.
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