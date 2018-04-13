Одинокое шоу Надежды Савченко: тюрьма, полиграф, адвокаты

У этой истории, как это не покажется странным, две заинтересованные в таком — «шоуобразном» — развитии ситуации стороны. Прежде всего, это сама власть, пообещавшая как минимум целый год держать в нездоровом напряжении украинский народ — посадят Надежду Савченко или нет? Признают сумасшедшей или агентом ФСБ ? А, может, отпустят?

И сама Савченко, рейтинг которой к моменту ареста, то есть к 22 марта нынешнего года, находился примерно на уровне нулевой отметки. Это, кстати, катастрофическое для нее падение произошло после того, как полтора года назад, то есть сразу после освобождения из российского заключения, у Савченко был самый высокий рейтинг среди украинских политиков — на уровне 35-38 процентов.

И вот теперь Савченко снова в информационном эпицентре — выступает с обличениями в суде, объявляет голодовку, распространяет через родственников и немногочисленных соратников посты в соцсетях, например, с поздравлением украинцев с Пасхой. А, самое главное, уже находясь в заключении, объявила, что досрочно вступает в президентскую гонку — в качестве кандидата на должность главы государства.

В общем, на радость почтенной публики шоу продолжается. Хотя, на самом деле, здесь не шутить и радоваться надо, а грустить — если в такой большой и сложной стране, как Украина , вместо хлеба власть и парламентарии (включая саму виновницу событий) предлагают народу зрелища.

В чем власть обвиняет Савченко

Чтобы понять, насколько все это выглядит несуразно, надо сначала вспомнить, в чем власть и Генпрокуратура страны обвиняют Савченко.

Итак, ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя, захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Все эпизоды, перечисленные выше, имеют, как мы уже неоднократно писали, абсолютную и, судя по всему, хорошо задокументированную базу — отсняты на видео, записаны на аудионосители. А еще есть целых четыре свидетеля, завербованные СБУ в самом начале подрывной деятельности депутата. Но и это не все. Помимо завербованных секретных сотрудников («сексотов») есть еще и просто сотрудники Главного разведуправления Украины, которые в этом деле работали с сбушниками в одной связке. А это еще 5-6 свидетелей, участвовавших в переговорах и планах Савченко по вооруженному свержению власти и предоставивших СБУ и Генпрокуратуре неопровержимые доказательства ее преступных намерений.

По сути, во всем этом заговоре, в котором участвовали от 10 до 15 человек, только двое — сама Савченко и ее подельник Владимир Рубан являются обвиняемыми. Остальные — свидетели, сексоты и провокаторы.

И вот тут возникает вопрос, а зачем все это шоу с проведением допроса на полиграфе обвиняемой властью Савченко самой власти? Если все доказательства ее вины у правоохранителей уже есть — в виде свидетельских показаний и зафиксированных улик?

Прежде чем ответить на этот вопрос, посмотрим, что есть у самой Савченко.

Зачем это нужно Савченко

Сама подозреваемая Надежда Савченко выдвинутые в ее адрес обвинения подтверждает. Но с некоторыми исключениями. То есть, она говорит, да, собиралась организовать государственный переворот с применением оружия. Да и как не применять, если, по словам самой Савченко, активно участвовавшей в событиях на Евромайдане в январе-феврале 2014 года, она лично видела людей со снайперским вооружением, заходившим в гостиницу «Украина»? Поэтому, если нынешней власти можно было устраивать вооруженный переворот, почему ровно то же по логике Савченко не может сделать она?

С другой стороны, Савченко отрицает, например, что собиралась обрушить на депутатов парламента купол Верховной рады , а выживших после этого, добивать из автомата. Мол, невиновных расстреливать не собиралась, а то, что говорила это, так только потому, что знала, что записывают, следят, вот и «гнала сюрреализм» (так она это называет).

Есть и еще одно обвинение в адрес Савченко, которое она категорически отрицает — то, что она является агентом ФСБ, завербованным во время заключения в российской колонии.

И вот теперь полиграф должен как бы подтвердить эти версии Савченко. Именно, как бы. Потому что, во-первых, как заявил адвокат Савченко, использование полиграфа в уголовном деле — новация, которую до Савченко не проводили. И в общем-то, законодательно не закрепили. То есть это — чистой воды шоу. Хотя сама Савченко войдет в этом качестве — как впервые допрошенная перед судом на полиграфе — в историю украинской юриспруденции.

Во-вторых, и это, пожалуй, самое главное. Все, что покажет полиграф, суд может не принять (и наверняка, так и сделает). Потому что полиграф не может отрицать слов, произнесенных Савченко (а они, повторюсь, зафиксированы на видео и аудионосителях). Даже если Савченко докажет, что думала одно, а говорила другое, суд все равно примет в качестве доказательств не материалы полиграфа, а задокументированные доказательства.

Суд по делу Н. Савченко в Киеве

В-третьих, все, о что покажет полиграф, во многом зависит от того, как будет поставлен вопрос перед подозреваемым.

Например, на вопрос: является ли Савченко агентом ФСБ, она ответит «нет» и, допустим, полиграф это подтвердит. Но зачем так ставить вопрос. Зато если изменить формулировку, например: вербовали ли вас в агенты ФСБ? Уже независимо от того, что ответит Савченко, интерпретация позволит ее опорочить. Потому что, скорее всего, вербовали (было бы странно, если бы этого не было). Но тогда, если Савченко ответит утвердительно, а полиграф подтвердит, что это правда, ничто не мешает генпрокурору Юрию Луценко , набившему руку на юридической эквилибристике, обвинить ее в работе на ФСБ. А если Савченко откажется, а полиграф, подтвердит, что вербовали, тогда вообще ей конец. В политическом смысле, конечно. Хотя, возможно и пожизненное заключение.

И потом, полиграф находится в руках подчиненных всё того президента Петра Порошенко (в Институте судебных экспертиз). И там напишут все, что он укажет. И пусть после этого Савченко судится с самим Полиграфом Полиграфычем.

Понимает ли это, то есть полную свою «безнадегу» в борьбе с правоохранительной системой Украины сама Савченко? Конечно, понимает. А почему тогда соглашается участвовать? А потому, что все это для нее тоже одна большая пиар-кампания, в которой она участвует, объявив о своем желании идти на выборы президента Украины. При том совершенно бесплатно. Хотя и с тюремными издержками.

Правозащитный пузырь

Получается, что власти нужен многосерийный процесс, который будет худо-бедно держать в течение года, а то и больше, население в напряжении. Самой Савченко, не имеющей, во всяком случае, пока, никакой политической опоры, кроме сестры Веры и подельника Владимира Рубана (тоже находящегося в СИЗО ) это шоу дает возможность бесплатно пиариться на украинских телеканалах и тем самым участвовать в президентской гонке, которую она все равно заведомо проиграет.

Ситуацию может изменить (и то лишь в нюансах) наличие так называемой третьей силы (это не власть и не оппозиция), которая могла запустить все это шоу, чтобы в предстоящих выборах за счет Савченко просто ослабить и власть и оппозицию. А уже потом выпустить на политическую поверхность своего нейтрального кандидата. Но это пока из области предположений.

А пока реальность такова — голодовка, в результате которой Савченко потеряла то ли 15, то ли 20 килограммов за 20 дней. И это — серьезно. А еще все это дело — большая и явная провокация СБУ, собравшая вокруг Савченко группу осведомителей. Но самое интересное, на мой взгляд, все же другое. Вот награды, которыми была заочно награждена Савченко, когда находилась в российской тюрьме:

• Звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда»; • Орден Украины «За мужество» III степени; • Церковный орден святого великомученика Георгия Победоносца Украинской православной церкви Киевского патриархата; • Награда «За свободу» неправительственной организации Атлантического Совета США ; • Номинация на премию Европарламента имени Андрея Сахарова «За свободу мысли»; • Премия «Світло справедливості»; • Почётный гражданин Червонограда; • Международная награда Freedom Awards; • Лауреат польской премии «Орёл» Яна Карского; • Специальная премия «Я свободна!» Всеукраинской премии «Женщина III тысячелетия».

Все эти церковные, парламентские, правозащитные, женские и прочие международные и национальные организации еще два-три года назад соревновались между собой, защищая Савченко — кто раньше и кто круче ее наградит. Но тогда она сидела в России . А теперь, когда та же самая Савченко выступает против деспотии украинской власти, организовавшей против нее грязную провокативную операцию, те же самые организации ее не только не награждают, наоборот равнодушно взирают на то, как она медленно истощается во время голодовки.

Получается, либо тогда не за то награждали, либо сейчас забыли про христианские ценности, свободу, справедливость и прочую демократию.