ОБСЕ сообщила о снижении числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе

"На прошлой неделе количество нарушений режима прекращения огня, зарегистрированных СММ, уменьшилось на 10%", — заявил Хуг во время брифинга. Он отметил, что в большинстве районов на востоке Украины обстановка была относительно спокойной и мирной.

"Прошлая неделя показала, насколько мы близки к достижению полного соблюдения перемирия, когда возможно остановить стрельбу и убийства", — сообщил Хуг, отметив, что на этой неделе, 10-11 апреля, было зафиксировано обострение ситуации и увеличение числа обстрелов.