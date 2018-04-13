ОБСЕ сообщила о снижении числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе 

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали на прошлой неделе снижение количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе на 10%, заявил в пятницу первый замглавы миссии Александр Хуг.
"На прошлой неделе количество нарушений режима прекращения огня, зарегистрированных СММ, уменьшилось на 10%", — заявил Хуг во время брифинга. Он отметил, что в большинстве районов на востоке Украины обстановка была относительно спокойной и мирной.
"Прошлая неделя показала, насколько мы близки к достижению полного соблюдения перемирия, когда возможно остановить стрельбу и убийства", — сообщил Хуг, отметив, что на этой неделе, 10-11 апреля, было зафиксировано обострение ситуации и увеличение числа обстрелов.
Хуг отметил, что ополченцы разместили военную технику в окрестностях Луганска. Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко опроверг заявления украинских СМИ о подготовке техники к боевым действиям и сообщил журналистам, что в самопровозглашенной Луганской народной республики началась подготовка военной техники к параду Победы 9 мая.