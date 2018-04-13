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Генерал рассказал о шагах Киева по восстановлению ядерного статуса страны
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Генерал рассказал о шагах Киева по восстановлению ядерного статуса страны 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. У Украины для начала обсуждения вопроса восстановления ядерного статуса есть все предпосылки, заявил в интервью «Обозревателю» эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант, ветеран разведки Василий Богдан.
Он утверждает, что «Будапештский меморандум бросил Украину на произвол», основные подписанты не защитили Киев, а Россия выражает в отношении Украины «вооруженную агрессию».
По его словам, Киеву не нужно было избавляться от тактического ядерного оружия, которое позволило бы обезопасить страну от агрессивных действий соседних государств.
"То, что Украина может впоследствии вернуться к этой ситуации, — это закономерное явление. У нас есть для этого и экономический потенциал, и технический, и интеллектуальный, и конструкторские и промышленные мощности для того, чтобы это все восстановить", — заявил Богдан.
Генерал напомнил, что Киев отработал и утвердил ракетную программу.
"Эта ракетная программа является тем путем, или дорожной картой, которая позволит на определенном этапе осуществить то, о чем мы говорим. Но эти вещи составляют государственную тайну, и никто вам открыто об этом не скажет", — пояснил он.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в интервью украинскому интернет-изданию «Гордон» заявил, что ядерное разоружение Украины было «исторической ошибкой».
После распада СССР Украина унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором оно было ликвидировано, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
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