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В ДНР выступили с инициативой по обстрелам
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ДНР предлагает разработать механизм наказания виновных в обстрелах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин считает, что для устойчивого перемирия в Донбассе необходимо разработать механизмы выявления и наказания виновных в обстрелах.
"Думаю, встреча (контактной группы 18 апреля — ред.) будет достаточно напряженной, вопросов накопилось много, и вопрос тут не в одном перемирии. Любые подобные инициативы (о прекращении огня — ред.) будут срываться украинской стороной по простой причине, что нет механизмов выявления и наказания тех, кто учинил провокацию, совершил обстрел", — заявил Пушилин журналистам.
По его словам, нужна более активная позиция со стороны миссии ОБСЕ по выявлению и привлечению к ответственности виновных в нарушении режима прекращения огня.
"Если мы проанализируем, на какой территории — на украинской или нашей — более 95% разрушений и жертв среди мирного населения, то становится понятно, кто провокатор и к кому предпринимать меры воздействия. По нашему мнению, сначала нужен действенный механизм (наказания виновных в обстрелах — ред.), обсуждение, подписание, если нужно, а потом новое перемирие", — сказал Пушилин.
Он добавил, что без такого механизма добиться устойчивого прекращения огня будет сложно.
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