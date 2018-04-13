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Украина проведет масштабные испытания крылатых ракет
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Турчинов анонсировал масштабные испытания украинских крылатых ракет 

RT на русском 36 минут назад
Фото: Reuters
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что масштабные испытания крылатых ракет украинского производства пройдут в конце 2018 года.
«Что касается подготовки крылатых ракет украинского производства, мы уже будем видеть и пусковую установку, и уже отработанную технологию производства этих ракет. И будут проведены серьезные испытания, не государственные, но достаточно масштабные, где-то в конце этого года», — приводит Интерфакс-Украина слова Турчинова.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что после завершения стартовавших в Одесской области государственных испытаний ракетного комплекса «Ольха» на Украине начнётся серийное производство этого комплекса.
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