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Украинцы требуют у Порошенко провести в Крыму встречу президентов РФ И США
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Украинцы требуют у Порошенко провести в Крыму встречу президентов РФ И США 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости Крым. У Петра Порошенко попросили провести трехстороннюю встречу руководства Украины, США и России в Крыму. Соответствующая петиция опубликована на сайте официального интернет-представительства президента Украины в сети Интернет.
"Требуем от президента Украины принять меры для проведения трехсторонней встречи на уровне президентов Украины, США и РФ в мае-июне 2018 года", — написал автор. В ходе встречи он предлагает «решить вопрос завершения войны» и «обеспечения мирной жизни на Украине». Петиция пока собрала всего 13 голосов.
Тем временем сограждане автора петиции озаботились, по их мнению, более важными вопросами. Например, предложили не продавать алкоголь украинцам без высшего образования.
"Один закон убивает 100 зайцев. Запретить продажу алкоголя лицам без высшего образования. В результате престиж знаний взлетает до небес, даже в самой необразованной среде. Хочешь бухать — учись!", — призывает автор петиции, которого поддерживают 83 человека, видимо, с высшим образованием.
Кроме того, еще один украинец предложил государству покупать у граждан голоса на выборах за внушительную сумму в 500 гривен (чуть более 1100 рублей).
"Таким образом, на участки придут только те люди, которым это (выборы — ред.) важно, и которые не продают голос за гречку", — почему-то уверен автор петиции. Пока «продать голоса» решились 25 человек, поддержавших автора.
Также президенту Украины предложили поддержать «бородатую армию». В частности, в очередной петиции было предложено разрешить в украинской армии ношение бороды.
"Борода — это символ мужества и силы. Украинская армия отойдет от советских традиций", — написал автор.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, до этого украинцы просили у Петра Порошенко построить дирижабли, дать гражданские права моржам (млекопитающим) и вернуть поезда в Крым.
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