Гройсман прокомментировал возможную отставку

Премьер Украины заявил, что не знает о планах по его отставке

Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что не знает о каких-либо планах в Верховной раде отправить его в отставку. Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что президентская фракция "Блок Петра Порошенко" в Раде может в ближайшее время инициировать отставку Гройсмана с поста премьера. При этом на должность нового премьера якобы претендуют либо генпрокурор Юрий Луценко , либо секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов "Я не хочу комментировать слухов, мне об этом ничего не известно. Я не знаю о таких решениях ни в одной из фракций в украинском парламенте. Что касается влияния на меня — на меня может только влиять мое реальное желание менять ситуацию в стране, больше ничего", — сказал Гройсман в пятницу в эфире телеканала "112 Украина", комментируя информацию в СМИ. При этом он добавил, что является беспартийным и в его планы не входит менять эту ситуацию. В свою очередь глава МВД Украины Арсен Аваков , комментируя информацию о возможной отставке Гройсмана, заявил журналистам, что на сегодня не видит оснований для отставки правительства. "Я не думаю, что сейчас возможна отставка правительства. Не считаю, что это актуально и правильно сейчас", — сказал он.