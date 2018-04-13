Эксперт: Порошенко использует классический подход Попандопуло

В частности, президент Украины упомянул статьи о стратегическом партнерстве с РФ , положении о двустороннем сотрудничестве в военной сфере, а также о сотрудничестве с РФ по обеспечению государственной безопасности Украины.

«Этот вопрос был актуален и рассматривался бы как защита интересов страны в 2014 году. Тогда он звучал в риторике президента и был частью его предвыборной кампании, потом его отложили в долгий ящик. Сейчас это выглядит как кризис жанра, не нашли ничего другого и вытащили популярный вопрос», — прокомментировал выступление президента политолог Николай Мельник в эфире канала NewsOne.

Директор института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев считает, что все выступления президента Петра Порошенко , которые звучат сейчас — это уже предвыборная работа президентской команды.

По мнению политолога, в способе разрыва Большого Договора дружбы с РФ, предложенном президентом, прослеживается классический попандопуловский подход (Попандопуло — герой фильма «Свадьба в Малиновке»— ред.): «Это тебе, а это мне».

«Раздел договора на статьи — это украинское ноу-хау. Неизвестно согласятся ли россияне на такое выполнение договора. Я не думаю, что из договора можно вычеркивать какие-то статьи, а какие-то оставлять по своему желанию», — сказал аналитик.