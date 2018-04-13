Украина ограничит использование полиэтиленовых пакетов в торговых точках 

Такое предложение было вынесено депутатами Киевсовета. Согласно этому решению, торговым точкам порекомендуют предлагать своим покупателям заменять привычные пакеты из полиэтилена многоразовыми или бумажными сумками. Большинство стран ЕС и другие страны по всему миру вводят подобную меру на законодательном уровне. Понимая, какой вред экологии оказывают полиэтиленовые пакеты, их частичный или полный запрет поддерживают как продавцы, так и покупатели во многих странах.
В Украине пока нет соответствующих нормативно-правовых актов, и мера, предложенная депутатами Киевсовета, будет носить рекомендательный характер.