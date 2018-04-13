В Госдуме рассказали о кольце биолабораторий США вокруг России

Россия оказалась в кольце американских биологических лабораторий, заявил руководитель секции медико-биологических проблем обороны экспертного совета комитета Госдумы по обороне Валерий Курочка.

На заседании совета в ДОСААФ Курочка сказал, что Россию «осадили этими лабораториями», США «что-то изучают».

Эксперт заметил, что сейчас «вовсю собирается биоматериал граждан России». «Все эти лаборатории, куда мы носим свои биоматериалы, (…) тупо за деньги эти биоматериалы продают на Запад. Нетрудно догадаться, для чего», — добавил Курочка.

В ноябре прошлого года президент Владимир Путин задался вопросом, с какой целью граждане иностранных государств собирают биологический материал россиян. Информацию об этом Путин, как пояснили в Кремле, получил от специальных служб. Позже Пентагон объяснил, зачем американским военным понадобился биоматериал россиян. Москва заявила, что доводы Пентагона сомнительны и надуманны.

В августе прошлого года украинская хакерская группа «КиберБеркут» опубликовала материалы расследования, в которых рассказывается о работе на Украине сети биологических лабораторий американских спецслужб.