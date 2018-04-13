Радикалы оплевали Юрия Бойко у памятника Ватутину 

Юрий Бойко пришел возложить цветы к памятнику генерала Ватутина в Киеве.
В это время на него напали радикалы националистической группировки «С14». Завязалась драка радикалов с охраной депутата, во время которой националисты распылили газ и оплевали Бойко. Охранник пытался прикрыть лидера «Оппозиционного блока» зонтом.
В потасовку вмешались полицейские, после чего оппозиционер и его охрана покинули парк. Сейчас памятник оцеплен полицией.
15 апреля 2018 года будет отмечаться 74-я годовщина смерти генерала Ватутина. В годы Великой Отечественной войны он возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева. Памятник Ватутину расположен в парке возле здания Верховной рады Украины в центре Киева.