Радикалы оплевали Юрия Бойко у памятника Ватутину

Юрий Бойко пришел возложить цветы к памятнику генерала Ватутина в Киеве.

В это время на него напали радикалы националистической группировки «С14». Завязалась драка радикалов с охраной депутата, во время которой националисты распылили газ и оплевали Бойко. Охранник пытался прикрыть лидера «Оппозиционного блока» зонтом.

В потасовку вмешались полицейские, после чего оппозиционер и его охрана покинули парк. Сейчас памятник оцеплен полицией.