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Радикалы напали на украинского депутата возле памятника советскому генералу
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Радикалы напали на украинского депутата возле памятника советскому генералу 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Киеве активисты националистической организации С14 (входит в запрещенный в России «Правый сектор») напали на депутата Верховной Рады Украины от «Оппозиционного блока» Юрия Бойко. Об этом сообщает «Украинская правда».
Бойко хотел возложить цветы к памятнику советскому генералу Николаю Ватутину, однако радикалы не позволили ему это сделать, завязалась стычка между националистами и охраной депутата. В нее вмешались патрульные полицейские, которым удалось разнять участников конфликта.
По словам очевидцев, радикалы выкрикивали лозунги «Слава Украине!», «Коммуняку — на гиляку», «Украина превыше всего», «Слава нации — смерть врагам». Они облили памятник Ватутину красной краской, наклеили на постамент надпись «Слава воинам УПА (Украинской повстанческой армии, организация с таким названием запрещена в России — прим. »Ленты.ру») за ликвидацию красного палача» и развернули баннер с надписью «Каждого палача ждет расплата».
Николай Ватутин — советский военачальник, Герой Советского Союза, прошедший путь от красноармейца до генерала армии. В годы Великой Отечественной возглавлял войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов. Погиб в 1944 году от рук диверсантов УПА.
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