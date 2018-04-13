Радикалы напали на украинского депутата возле памятника советскому генералу

Бойко хотел возложить цветы к памятнику советскому генералу Николаю Ватутину , однако радикалы не позволили ему это сделать, завязалась стычка между националистами и охраной депутата. В нее вмешались патрульные полицейские, которым удалось разнять участников конфликта.

По словам очевидцев, радикалы выкрикивали лозунги «Слава Украине !», «Коммуняку — на гиляку», «Украина превыше всего», «Слава нации — смерть врагам». Они облили памятник Ватутину красной краской, наклеили на постамент надпись «Слава воинам УПА ( Украинской повстанческой армии , организация с таким названием запрещена в России — прим. »Ленты.ру» ) за ликвидацию красного палача» и развернули баннер с надписью «Каждого палача ждет расплата».

Николай Ватутин — советский военачальник, Герой Советского Союза, прошедший путь от красноармейца до генерала армии. В годы Великой Отечественной возглавлял войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов. Погиб в 1944 году от рук диверсантов УПА.