Портнов: Нехватка мест в СИЗО — доказательство полицейского государства Порошенко

СМИ написали, что в следственном изоляторе Киева не хватает мест, потому что только за последний год количество помещенных туда людей увеличилось на три тысячи.

Это и есть конкретный показатель реформ Порошенко и доказательство создания ним полицейского государства.

Напоминаю, что раньше, при лютой диктатуре 2012 года, когда вступил в силу новый УПК, из всех СИЗО страны было немедленно освобождено 19 тысяч человек из 38 тысяч от всех содержащихся.

Освободили под альтернативные аресту меры пресечения всех, кто не подозревался в насильственных преступлениях, включая абсолютно всех предпринимателей и бизнесменов.

После этого, ещё несколько лет до наступления эпохи демократии и господства достоинства, налоговые органы Украины ни разу не инициировали чей-либо арест.

Именно это являлось реально реформой, а не дефицит спальных мест в следственных изоляторах, борьба с маски-шоу, которые на следующий день всё равно приходят, тотальная фальсификация уголовных дел и создание раз в месяц нового правоохранительного органа.