Савченко назвала унижением попытки ее принудительного кормления

Депутат украинского парламента Надежда Савченко , объявившая в СИЗО голодовку, считает унижением достоинства и пытками любые возможные способы принудительного кормления по отношению к ней. Об этом сегодня агентству Украинские национальные новости (УНН) заявил ее адвокат Дмитрий Бугай.

"Хочу передать заявление Надежды Савченко. В случае, если к ней будет применена процедура принудительного кормления, она будет расценивать это как пытки и унижение человеческого достоинства", — сказал защитник арестованной Савченко. Также, по его словам, Савченко за время голодовки, объявленной еще 22 марта, «сильно похудела, но выглядит нормально», ее каждый день осматривают тюремные врачи.