Савченко назвала унижением попытки ее принудительного кормления 

Депутат украинского парламента Надежда Савченко, объявившая в СИЗО голодовку, считает унижением достоинства и пытками любые возможные способы принудительного кормления по отношению к ней. Об этом сегодня агентству Украинские национальные новости (УНН) заявил ее адвокат Дмитрий Бугай.
"Хочу передать заявление Надежды Савченко. В случае, если к ней будет применена процедура принудительного кормления, она будет расценивать это как пытки и унижение человеческого достоинства", — сказал защитник арестованной Савченко. Также, по его словам, Савченко за время голодовки, объявленной еще 22 марта, «сильно похудела, но выглядит нормально», ее каждый день осматривают тюремные врачи.
Напомним, 23 марта Савченко была арестована по подозрению в подготовке теракта и посягательстве на жизнь государственных деятелей, помещена в следственный изолятор Службы безопасности Украины и в тот же день объявила голодовку. Ранее ее сестра Вера сообщила о серьезных проблемах со здоровьем у голодающей, а накануне Надежду Севченко вывозили из изолятора в больницу на комплексное обследование.