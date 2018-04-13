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На дорожную часть Крымского моста начали наносить разметку
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На дорожную часть Крымского моста начали наносить разметку 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
На автодорожной части моста через Керченский пролив началось нанесение дорожной разметки. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».
Как отмечается, это — один из финальных этапов работ по обустройству дорожного полотна, которые стартовали со стороны Тамани. «Мы наносим горизонтальную дорожную разметку, выполненную из термопластика с высокими светоотражающими характеристиками, с высоким показателем белизны. Разметка служит ориентиром для водителей, определяя границы их движения по автодороге через Керченский пролив», — рассказал начальник участка по нанесению дорожной разметки Павел Матящук.
«У Крымского моста два направления движения — по две полосы каждое. На каждом направлении наносится по три линии разметки: две краевых и осевая, разделяющая транспортные потоки попутного направления. Соответственно, нам предстоит нанести линии разметки общей протяженностью около 117 километров», — добавил он.
Мост через Керченский пролив длиной 19 километров должен стать самым протяженным в России. Он строится за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта составит почти 228 миллиардов рублей.
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