На дорожную часть Крымского моста начали наносить разметку

На автодорожной части моста через Керченский пролив началось нанесение дорожной разметки. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Как отмечается, это — один из финальных этапов работ по обустройству дорожного полотна, которые стартовали со стороны Тамани. «Мы наносим горизонтальную дорожную разметку, выполненную из термопластика с высокими светоотражающими характеристиками, с высоким показателем белизны. Разметка служит ориентиром для водителей, определяя границы их движения по автодороге через Керченский пролив», — рассказал начальник участка по нанесению дорожной разметки Павел Матящук.

«У Крымского моста два направления движения — по две полосы каждое. На каждом направлении наносится по три линии разметки: две краевых и осевая, разделяющая транспортные потоки попутного направления. Соответственно, нам предстоит нанести линии разметки общей протяженностью около 117 километров», — добавил он.